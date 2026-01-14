Вышел трейлер фильма «Блеф»

Компания Amazon представила трейлер фильма The Bluff («Утёс»). Триллер выйдет на стриминговом сервисе Prime Video 25 февраля.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Действие проекта разворачивается в 19-м веке. Главной героиней выступает бывшая пиратка Эрсел Бодден, которая уже давно перестала заниматься ограблениями. Теперь она вынуждена защищать свою семью, когда бывшие напарники начинают охоту за ней.

Главные роли сыграл Карл Урбан («Пацаны»), Приянка Чопра Джонас («Главы государств») и Темуэра Моррисон («Аквамен»). Режиссёром выступил Фрэнк Э. Флауэрс («Метрополис Манила»).