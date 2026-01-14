Расписание выхода сериала «Майор Гром: Игра против правил»
19 января стартует сериал «Майор Гром: Игра против правил». Шоу расширит киновселенную Bubble и расскажет истории новых персонажей вокруг майора полиции Игоря Грома. Главные роли вновь сыграли Тихон Жизневский («Бременские музыканты») и Любовь Аксёнова («Майор Гром: Чумной Доктор»).
В шоу войдёт шесть эпизодов — они будут выходить каждый день в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Премьера заключительного сезона состоится 23 января.
- 1-я серия — 19 января;
- 2-я серия — 19 января;
- 3-я серия — 20 января;
- 4-я серия — 21 января;
- 5-я серия — 22 января;
- 6-я серия — 23 января.