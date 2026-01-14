Назван самый популярный фильм у пиратов на новогодних праздниках

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов на новогодних праздниках 2026 года. В список вошли 10 проектов, которые попали в российский сегмент интернета нелегально.

Лидером топ-10 вновь стал фильм «Хищник: Планета смерти» — научно-фантастическая картина также была самой популярной среди пиратов в декабре 2025 года. На второй строчке расположилась детективная лента «Достать ножи: Проснись, мертвец». Третье место занял военный фильм «Тигр».

10 самых популярных фильмов у российских пиратов на новогодних праздниках 2026 года