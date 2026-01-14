Какой был бюджет у фильма «Чебурашка 2»

Бюджет российского фильма «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко составил почти 1,5 миллиарда рублей. Это следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Картина вышла в прокат 1 января и установила рекорд по кассовым сборам в период новогодних каникул. В первый день фильм посмотрели более 878 тысяч зрителей. По состоянию на вечер 14 января сборы «Чебурашки 2» превысили 5,1 миллиардов рублей, а общее число зрителей достигло более 2,7 миллионов человек.

В тот же период в прокат вышли еще два крупных релиза — «Простоквашино» и «Буратино». По данным на 14 января, кассовые сборы каждого из этих фильмов составили около 2,1 миллиарда рублей. При этом бюджет «Буратино» оценивался в 1,3 миллиарда рублей.

Первая часть «Чебурашки» вышла на экраны 1 января 2023 года и стала самым кассовым фильмом в истории российского проката. Ее сборы превысили 6,7 миллиардов рублей при бюджете более 849 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».