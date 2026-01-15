Почему Шаламе получит за «Марти Великолепного» премию «Оскар»

В российский прокат выходит «Марти Великолепный» Джоша Сэфди — один из самых расхваленных фильмов года, эпическая и головокружительная история пути к успеху нью-йоркского авантюриста, увлекшегося... пинг-понгом. Главную роль сыграл вездесущий Тимоти Шаламе — и уже получил за нее «Золотой глобус». «Лента.ру» рассказывает о фильме и оценивает шансы звезды теперь удостоиться и «Оскара».

1952 год, Нью-Йорк. Смена продавца-консультанта в обувном магазине его дядюшки еще не кончилась, а Марти Маузер (Тимоти Шаламе) уже не находит себе места. На поездку в Великобританию на соревнования по настольному теннису British Open не хватает 700 долларов, тот самый дядюшка Мюррей (Ларри Сломан) жмется, мама (Фрэн Дрешер) имитирует приступ, чтобы задержать сына дома. Нервная страсть находит выход благодаря подруге Рейчел Мицлер (Одесса Эзайон), которая влюблена в Марти с детства и готова к быстрому сексу в подсобке, невзирая на ожидающего дома тучного и мутного мужа-рогоносца.

Дата выхода: 15 января

Страна: Финляндия, США

Продолжительность: 2 часа 39 минут

Режиссер: Джош Сэфди

В ролях: Тимоти Шаламе, Одесса Эзайон, Гвинет Пэлтроу, Кевин О’Лири, Абель Феррара

Впрочем, Рейчел обеспечит Марти лишь одно из приключений в эпической авантюре ближайших месяцев. Там будет и головокружительная связь с отставной звездой экрана (Гвинет Пэлтроу), и стычка с отмороженным собачником (Абель Феррара), и почти фаустовский спарринг с демоном-промышленником (Кевин О’Лири). Из такого набора событий вполне могла бы получиться вязкая драма, но на деле это скорее «Женитьба Фигаро» или «Слуга двух господ» в антураже нью-йоркского даунтауна.

В основе «Марти Великолепного» лежит биография реального человека

Скончавшийся в конце 2012-го Марти Рейсман был настоящей (а кто-то считает, что и последней) легендой мира настольного тенниса. На полках у реального Марти пылились два десятка кубков и прочих наград. На пинг-понг его отдали родители в девять лет — в качестве терапии после нервного срыва. Рейсман моментально влюбился в игру, ощутив, что с ракеткой может творить чудеса. В 1958-м и 1960-м он становился чемпионом США, а на мировых первенствах заработал пять бронзовых медалей. Себя Рейсман называл величайшим чемпионом и шулером, а из большого спорта ушел после повсеместного внедрения ракеток с губчатым покрытием, которые необратимо изменили классический пинг-понг.

Обилие ярких деталей в биографии Рейсмана очевидно сковывает художника, взявшегося за его вольный кинопортрет, так что беллетризация, предпринятая Джошем Сэфди, вполне естественный шаг. Получивший фамилию Маузер герой более или менее избавлен от психоаналитического багажа, место которого заняли куда более выразительные элементы сюрреализма вроде матчей с морскими котиками. Тем паче, что чем-то подобным занимался и прототип.

В рамках выступлений в перерывах баскетбольных матчей «Гарлем Глобтроттерс» Рейсман, например, играл в пинг-понг, используя вместо ракетки сковородку (и такие кадры тоже есть в фильме)

Что касается братьев Сэфди, то о том, что они когда-то были героями нью-йоркского андеграунда, сегодня вспоминают, вероятно, только кинокритики. Бенни и Джош Сэфди шагнули в высшую голливудскую лигу, подарив Адаму Сэндлеру незабываемую роль в «Неограненных алмазах» шесть лет назад, аккурат накануне пандемии. Продюсером фильма значился Мартин Скорсезе — патриарх благословил своих верных учеников, которые так же, как и автор «Таксиста», в итоге торжественно пролетели мимо оскаровских номинаций. Следующего фильма семейного дуэта пришлось ждать долго — чтобы пока его так и не дождаться. Братья все это время не сидели, сложа руки. Во-первых, Бенни стал успешным актером, безусловно узнаваемым после ролей в «Оппенгеймере» и сериале «Проклятие». Во-вторых, Сэфди заявили, что в ближайшее время не планируют работать вместе, но сепарация получилась продуктивной — вместо одной двухглавой творческой единицы мы получили сразу двух талантливых одиночек.

Разумеется, отрекаться от родства никто не планировал: оба брата по-прежнему предпочитают сюжеты, в которых герой принужден бежать или просто интенсивно двигаться. Задним числом даже удивительно, что Сэфди ранее не снимали про спортсменов (за исключением документального «Ленни Кука»), но теперь у них на счету два фильма и два очень разных подхода к спортивным снарядам.

На бумаге «Крушитель» от Бенни выглядел выигрышнее: фильм про бойца ММА из девяностых Марка Керра с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в пластическом гриме и с реальными спортсменами, укрепившими второй план. Однако эта картина не нашла звучного отклика ни у критиков, ни у зрителей. Сэфди-младший оказался слишком сдержан и аккуратен, его фильм сделан именно что вполсилы. Джош выбрал куда менее очевидный, но по-своему беспроигрышный материал: вряд ли у кого-то из зрителей в активной памяти есть много фильмов про настольный теннис. Иными словами, свежий антураж хорош даже если сама по себе история архетипична, а значит, более или менее ясна.

В названии «Марти Великолепный» содержится известная ирония — из фильма при желании можно нарезать полноценное «Скорсезе-бинго»

Сэфди и Шаламе и сами признаются, что имели в виду «Цвет денег», но есть здесь отсылки и к другим фильмам мастера. Абель Феррара — еще один проклятый певец злющих нью-йоркских улиц — здесь тоже не просто для красоты, а в качестве кого-то вроде ангела-хранителя с карающей заточкой. То же касается и Тайлера Оконма (таково настоящее имя рэпера Tyler The Creator), который обеспечивает фильму дополнительное измерение, связь с миром современного коммерческого хип-хопа с арт-амбициями. То же касается и саундтрека, собранного из хитов восьмидесятых и демонстративно стилизованных синтезаторных рулад проверенного соратника Сэфди Дэниела Лопатина. Эти детали как раз и создают фильму объем, не дают скрупулезно восстановленному миру пятидесятых утонуть в плюшевом ретро.

Как и «Крушителя», «Марти» можно было бы обвинить в легковесности, если бы речь здесь не шла о герое, который и сам хочет летать, как оранжевый целлулоидный мячик

Этим желанием можно объяснить и центральный конфликт фильма. Марти изо всех сил старается избавиться от всего лишнего — в какой-то момент в ход идут не только люди, но и штаны. Его полет наперегонки с силой тяготения обречен с самого начала и оттого ему хочется простить малодушие, лицемерие, тщеславие и другие пороки, которые часто сопутствуют недюжинному спортивному таланту. Однако, Сэфди-старший не ведет бесконечного спора с католическим богом, как его учитель Скорсезе, а значит, может подарить своему герою хэппи-энд. Вполне вероятно, что триумф ждет и Шаламе. Год назад, после перевоплощения в Боба Дилана в «Никому не известном», он заявил, что идет к величию. В нынешнем году его шансы на «Оскар», хочется верить, возрастут (и уже повысились после победы на «Золотом глобусе»). Тем более что экспрессия Марти Маузера, в противовес имитирующему собственное отсутствие Дилану, заполняет кадр, что называется, целиком и полностью.

И даже если сам Марти или сыгравший его артист не достойны счастливого финала, то зрители, доверившие режиссеру 159 минут своей жизни, уж точно заслужили хорошее настроение к титрам. Эту миссию «Марти Великолепный» выполняет лучше всех фильмов прошлого, а может быть, и наступившего года.