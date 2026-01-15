Появился новый постер фильма «Крик 7»

Фильм «Крик 7» обзавёлся новым постером. На нём можно увидеть Призрачное лицо, а также всех главных героев франшизы: ближе к центру разместили наиболее ключевых, в остальных местах — наименее.

Новый постер «Крика 7»

© Paramount Pictures

Лента должна была стать сиквелом мягкого перезапуска серии 2022 года, однако проект покинули исполнительницы главных ролей Мелисса Баррера («Эбигейл») и Дженна Ортега («Уэнсдей»). В новом фильме вернётся героиня оригинальных частей — Сидни Прескотт.

Режиссёром «Крика 7» выступил Кевин Уильямсон — сценарист предыдущих фильмов серии. Главные роли вновь сыграли Нив Кэмпбелл («Дикость»), Кортни Кокс («Друзья») и Джасмин Савой Браун («Для людей»). В проект также вернулся исполнитель злодея из первого фильма Мэттью Лиллард («Скуби-Ду»).