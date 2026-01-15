«Авиатор» с Хабенским вышел в российских онлайн-кинотеатрах

С сегодняшнего дня в российских онлайн-кинотеатрах доступен российский фантастический фильм «Авиатор». Картина вышла на «Кинопоиске», Okko, Wink и «Иви».

Сюжет «Авиатора» стартует в 1929 году, когда Иннокентий Платонов становится жертвой эксперимента по крионике. Почти век спустя, в 2025 году, учёный Константин Гейгер размораживает его в лаборатории под Петербургом. Платонов пытается вспомнить свою жизнь и найти себя в новой реальности.

Вместе с Константином Хабенским в фильме сыграли Александр Горбатов («Ржев»), Евгений Стычкин («День выборов») и Дарья Кукарских («Праведник»). Режиссёром выступил Егор Кончаловский («На Луне»).