Депутаты Госдумы хотят разобраться с «буратинами и бременскими музыкантами»

В Госдуме резко раскритиковали российский кинематограф. Депутаты рассматривают возможность дать Минкульту право определять приоритетные темы для фильмов, которые претендуют на финансирование.

Парламентарий Иван Мусатов выразил сожаление, что все продюсеры начали снимать сказки. В стране стало меньше картин, похожих на работы режиссера Андрея Звягинцева.

Депутату Дмитрию Певцову не нравится, что финансирование получают только «свои». Из-за этого вместо «глубоких» проектов деньги выделяют на создание «Буратино» или «Бременских музыкантов».

— Не может быть детского кино, где ребенок не видит примера для подражания или какого-то вывода, морали, — цитирует Певцова «Коммерсант».

Премьера фильма «Буратино» вызвала волну обсуждений. Кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что тенденция заниматься экранизациями русских народных сказок пугает.

Несмотря на это, фильм «Буратино» собрал более двух миллиардов рублей в российском прокате, о чем свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.