На Netflix вышел мини-сериал «Тайна семи циферблатов» по Агате Кристи

15 января состоялась премьера мини-сериала «Тайна семи циферблатов». Детективное шоу по мотивам романа Агаты Кристи уже можно посмотреть на Netflix — все три эпизода доступны с русскими субтитрами.

Действие сериала разворачивается в 1925 году в Лондоне. Однажды розыгрыш приводит к убийству в английском загородном доме, и теперь леди Эйлин Брент предстоит раскрыть леденящий душу заговор, связанный с семью будильниками, который изменит её жизнь и раскроет тайну этого места.

Главные роли в шоу сыграли Миа Маккенна-Брюс («Ведьмак»), Мартин Фримен («Шерлок»), Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер») и Эдвард Блюмель («Убивая Еву»). Создателем выступает Крис Чибнелл, автор «Убийства на пляже».