Депутат объяснил, почему все чаще переснимают советскую классику

Рост числа новых экранизаций советских фильмов и мультфильмов связан с нехваткой современных идей и желанием заработать на известных брендах. Такое мнение ТАСС высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

© ТАСС

«Думаю, что не хватает идей современных. И, конечно, зарабатывают на известных брендах», — сказала она, отвечая на вопрос о том, почему в последние годы все чаще переснимают советскую классику.

На просьбу оценить одно из таких произведений - экранизацию истории про Простоквашино, Драпеко заметила, что "не смотрела ее".