«Ленфильм» начал съемки фильма о девочке-почтальоне в блокадном Ленинграде

"Ленфильм" и студия "Автор" начали съемки фильма "На краю детства" - истории о девочке, которая работает почтальоном в блокадном Ленинграде. Режиссером картины выступает Владимир Захаренко, ученик Сергея Снежкина, сообщается в Telegram-канале петербургской киностудии.

"Это история 14-летней девочки Тамары, которая принимает самое взрослое в своей жизни решение - остаться в блокадном Ленинграде, чтобы работать на почте и разносить горожанам письма, а, значит, и надежду на лучшее", - говорится в сообщении. Фильм станет дебютной режиссерской работой для Захаренко.

Роль главной героини исполняет Агния Воробьева. Также в картине снимаются Григорий Чабан (наставник Тамары офицер Лапин), Анжелика Неволина, Светлана Чуйкина, Константин Одинцов, Юрий Ицков.

Съемки проходят в Петербурге. Над локациями работают художники Максим Малеев, Сергей Зайков и Алексей Падерин. Для первых съемочных дней в Главпочтамт была переделана железнодорожная станция Шувалово, рассказали на "Ленфильме".

Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ, а также комитета по культуре Санкт-Петербурга. Производство картины планируется завершить к концу 2026 года, премьера состоится в 2027 году.