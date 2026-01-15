Вышел трейлер фильма Man On the Run о легендарном битле

Этот документальный фильм снимали почти три года. И вот теперь видеосервис Amazon Prime Video опубликовал его первый трейлер. Отчего режиссер Морган Невилл так долго снимал и монтировал этот фильм о легендарном битле?

Man on the Run (название фильма отсылает к одному из лучших пост-битловских альбомов сэра Пола - Band on the Run, что в переводе значит "Оркестр в движении") посвящен, пожалуй, наименее изученному периоду карьеры артиста - после распада великой группы.

Рубеж 1970-х - пора, когда Маккартни начал музицировать со своей женой Линдой, оказавшейся достойной клавишницей и вокалисткой. Он писал новые песни, начал выпускать сольные альбомы, где играл почти на всех инструментах - от гитар до фортепиано и ударных. Предпочитал при этом баллады, рок-н-роллы, и справлялся со всеми инструментальными партиями в одиночку.

Но Пол Маккартни очень хотел собрать свою новую группу!

"Я всегда хотел играть именно в группе, а не с набранными ради какой-то студийной сессии временными, пусть и очень профессиональными музыкантами!" - рассказывал он позднее в интервью.

Вот этому новому этапу творческой жизни - десятилетию от 1970 до 1980 года, когда экс-битл создал уже свою собственную группу Wings (играл с ней, ездил на гастроли и выпускал альбомы) и посвящен фильм Man on the Run. Во время работы над ним Морган Невилл получил доступ к архиву не публиковавшихся еще домашних видео и фото Пола и Линды Маккартни, что прежде не дозволялось никому... А также взял новые интервью у него самого и у оставшихся в живых музыкантов группы Wings.

Ожидается, что премьера фильма Man on the Run ("Мужчина в движении") состоится на Prime Video уже 27 февраля.

