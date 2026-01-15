Повторные показы трилогии «Властелин колец» вызвали ажиотаж в Северной Америке

Уже 16 января в США и Канаде пройдут повторные показы культовой трилогии «Властелин колец». Все три фильма в разрешении 4К вновь покажут в кинотеатрах в двух форматах: режиссёрском и театральном.

Как сообщает издание Deadline, показы вызвали ажиотаж в Северной Америке — ещё до премьеры зрители купили около 400 тысяч билетов на общую сумму в $ 5 млн. В результате киносети увеличили ассортимент показов, добавив больше сеансов в различных штатах и провинциях, что наверняка увеличит общую выручку кинотеатров.

Повторный показ культовой трилогии приурочили к 25-летию «Братства кольца», первой части «Властелина колец». Суммарная длительность режиссёрских версий составляет 11,5 часа, обычных версий — чуть больше 9 часов.