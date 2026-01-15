Комедия «Тюльпаны» с Куценко растопит сердца не только женщин

В широкий прокат романтическая комедия "Тюльпаны" выйдет накануне Международного женского дня - 5 марта 2026 года.

Фильм "Тюльпаны", как и популярная франшиза "Елки", - альманах, который объединит истории вокруг праздника весны - 8 Марта и, по замыслу создателей, станет новой весенней традицией - отправиться всей семьей в кино. Сегодня представили тизер-трейлер и новые кадры фильма. Истории будут происходить одновременно в разных городах России: Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Екатеринбурге и Красноярске. Всего в фильме пять новелл, которые сняли разные режиссеры.

Вячеслав Чепурченко, Юлия Топольницкая, Николай Коляда, SEVILLE, солистка группы Artik & Asti стали героями новеллы "Стеклянный потолок", которую сняла режиссер Юлия Лысова.

В истории "Гриша" к Елене Яковлевой присоединился Алексей Серебряков, в режиссерском кресле - Юлия Узких. В новелле Владислава Иконникова "Стася идет гулять" сыграли Ярослав Могильников и Александра Бабаскина. Главные роли в новелле "Женский бизнес" сыграли Слава Копейкин ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Дети перемен", "На автомате") и Варвара Щербакова (шоу "Женский форум"). Героев новеллы "Цветы для любимых", незадачливого главу семейства и его семерых женщин, сыграли Гоша Куценко ("Красный шелк", "Турецкий гамбит"), Ирина Медведева ("Человека ниоткуда", "Елки 12"), Галина Стаханова (франшиза "Елки"), Наталья Гриншпун ("Склифосовский"), Полина Айнутдинова ("Папины дочки. Мама вернулась", "Любопытная Варвара"), Екатерина Темнова (франшиза "Манюня"), Варвара Куприна ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Семейный переполох") и Мария Маркова ("По барам", шоу "Женский стендап"). Также в новелле принял участие Виталий Даушев ("Красный шелк").