Критики высоко оценили сериал «Пони» с Эмилией Кларк

15 января состоялась премьера сериала «Пони» — шпионского шоу, со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк в главной роли. Первые критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 92% свежести.

Обозреватели хвалят исполнительниц главных ролей — Эмилию Кларк и Хейли Лу Ричардсон. Пишут, что благодаря их игре, у персонажей возникает химия, на которой держится всё шоу. Ругают проект за слишком скучный сюжет, который не подарит никаких сюрпризов зрителям.

Что пишут критики про сериал «Пони»:

«Пони» — это не только добротный шпионский сериал, но и сложная история о дружбе, самопожертвовании, потерях и лжи.

Сериал быстро набирает обороты, благодаря взрывоопасной химии между Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон, которая вскоре перерастает в доверительную дружбу, воспринимаемую как нечто совершенно подлинное.

«Пони» — это шаблонный шпионский триллер, но в его сюжете, несомненно, есть глубина. Невозможно переоценить тональную сложность этого сериала и способность мгновенно переключаться между драмой и комедией.

Благодаря захватывающему сценарию и яркой игре актёров, сериал «Пони» не теряет из виду прочную химию между главными героями, что делает его одним из самых впечатляющих новых сериалов 2026 года.

В сериале «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон в главных ролях есть множество ярких моментов. Но из-за недостаточной глубины, чтобы оставить неизгладимое впечатление, и недостаточной развлекательности, чтобы это компенсировать, драма скатывается в скуку.

«Пони» рассказывает историю двух девушек, которые работают в американском посольстве в Москве в 1977 году. Когда их мужей убивают при странных обстоятельствах в СССР, молодые вдовы решают стать агентами ЦРУ и выяснить, что именно произошло с их близкими.