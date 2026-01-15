Критик рассказал, что погубит киноиндустрию

Чтобы получить средства на реализацию проектов, режиссёры вынуждены ориентироваться не на зрителей, а на пожелания чиновников.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил Сергей Сычёв.

«Для кино одна из губительных вещей, которая сейчас происходит, — это то, что оно сидит на игле финансирования государством. Есть Фонд кино, Минкультуры, которые финансируют большое количество фильмов, которые у нас снимаются. Это неправильно. Это приводит к тому, что люди, когда планируют свои проекты, рассчитывают на государственные бюджеты и стараются угодить чиновникам, а не зрителю, для которого они работают. Логичнее было бы людям, которые снимают кино, не думать о том, как получить государственные средства, а подумать о том, где найти их ещё, сделать рентабельное кино, разбогатеть и снять ещё».

Ранее комитет Госдумы по культуре решил провести совещание, посвящённое состоянию российского кинематографа. Как выяснилось на заседании комитета 14 января, у депутатов к отрасли накопились вопросы общественно-политического характера. Поводом для обсуждения стал законопроект, устанавливающий право Минкульта определять приоритетные темы для фильмов, претендующих на финансовую поддержку.