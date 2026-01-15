Звезда «Игры престолов» выругалась на русском языке

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк заговорила на русском языке в новом сериале платформы Peacock «Пони». Кадры с русской речью Кларк завирусились в социальных сетях.

По сюжету, в 1977 году две секретарши посольства США в Москве получают задание от ЦРУ после таинственной кончины мужей. Девушек играют Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон.

В одной из сцен героиня Ричардсон уговаривает Кларк выругаться на русском языке, и та называет продавщицу яиц «сукой».

Накануне российский певец Дмитрий Маликов в Telegram-канале повторил мем «Филяй, филяй». Маликов снял ролик, в котором сыграл на пианино музыку из мема.

Мем «Филяй, филяй» появился из-за немецких блогеров, которые танцуют в полуобнаженном виде под песню «Vielleicht Vielleicht» в исполнении MilleniumKid x JBS. Многим россиянам послышались в песне слова «Филяй, филяй», из-за чего появился одноименный мем. Россиянки начали давать немецким блогерам русские имена. К примеру, модель dohmensamuel (Самуэль Домен — настоящее имя) «стал» Семой.