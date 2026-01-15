Стало известно, когда объявят номинантов на премию «Оскар»-2026. Информация о предстоящей церемонии появится 22 января в 16:30 по московскому времени.

В это время пройдёт официальная трансляция, на которой объявят номинантов. Ведущими выступят звезда сериала «Миротворец» Даниэль Брукс и звезда супергеройского фильма Marvel «Громовержцы» Льюис Пуллман. Именно они расскажут, кто будет бороться за «Оскар» в 2026 году.

Сама 98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится в ночь на 16 марта 2026 года, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Проведёт мероприятие знаменитый американский телеведущий Конан О’Брайен, который выступал на церемонии в 2025 году.