Джеймс Кэмерон ответил, какими будут бюджеты следующих «Аватаров»

Издание TVBS News взяло интервью у режиссёра серии фильмов «Аватар» Джеймса Кэмерона. Он рассказал о будущем научно-фантастической франшизы.

По словам постановщика, триквел серии обошёлся авторам слишком дорого. Потому, чтобы создать третью и четвёртую часть, необходимо поработать над экономией затрат.

«Дело в том, что киноиндустрия сейчас переживает депрессию. "Аватар 3: Пламя и пепел" обошёлся нам очень дорого. Нам нужно хорошо поработать и понять, как снимать фильмы серии "Аватар" дешевле, чтобы двигаться дальше».

Ранее Джеймс Кэмерон сообщал, что судьбы четвёртой и пятой частей «Аватара» зависят от сборов триквела. Сейчас «Пламя и Пепел» собрал более $1,2 млрд, что значительно уступает кассе предыдущих картин франшизы.