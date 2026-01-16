Что известно о сериале «Майор Гром»

Сериал «Майор Гром», 2026 год: дата выхода, сюжет, актерский состав
История о майоре МВД Игоре Громе скоро получит продолжение — в 2026 году онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» планирует выпустить одноименный сериал и раскрыть новые подробности из жизни отважного полицейского из Санкт-Петербурга. Продолжение получило подзаголовок «Игра против правил». «Лента.ру» рассказывает, что известно о проекте, и вспоминает остальные части франшизы.
Главное о сериале
- Страна: Россия
- Жанр: боевик, криминал, детектив, комедия
- Режиссер: Соберсаша, Олег Трофим
- Сколько серий: 6
- Длительность одной серии: 42 минуты
- Дата премьеры: январь 2026
- На каких площадках смотреть: «Кинопоиск»
- В главных ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Константин Хабенский
Дата выхода
Выход сериала был анонсирован на презентации новых проектов стримингового сервиса «Кинопоиск» в 2024 году. Изначально предполагалось, что премьера проекта состоится в 2025 году, но позднее сроки сдвинули.
19 января 2026 года сериал «Майор Гром: Игра против правил» выйдет на экраны
График выхода серий
Серия Дата выхода
- 1-я и 2-я серии 19 января 2026 года
- 3-я серия 20 января 2026 года
- 4-я серия 21 января 2026 года
- 5-я серия 22 января 2026 года
- 6-я серия 23 января 2026 года
Сюжет
Кто такой майор Гром?
Майор Игорь Гром — главный герой комиксов и кинофильмов, офицер полиции из альтернативного Санкт-Петербурга, известен своим непримиримым отношением к преступности.
Его отличают честность, неподкупность и высокие моральные принципы, что делает его идеальным полицейским в глазах коллег и начальства. Кроме того, Гром — прирожденный детектив, обладающий острым аналитическим умом и развитой интуицией, это позволяет ему быстро находить решения даже в самых сложных расследованиях.
Он не обладает суперспособностями, при этом отлично физически развит, имеет блестящую боевую подготовку и владеет навыками рукопашного боя.
По словам руководителя «Плюс Студии» Михаила Китаева, в сериал включат кадры, не вошедшие в кинотеатральные версии фильмов «Майор Гром: Чумной Доктор», «Майор Гром: Игра» и приквел «Гром: Трудное детство», а также большое количество нового материала. Это позволит расширить вселенную Грома, добавить глубины персонажам и детально раскрыть мотивацию их поступков.
Сюжет продолжит историю Игоря Грома, но в формате, который позволит создателям более подробно погружаться в характеры персонажей, их внутренние конфликты и взаимоотношения.
Сериал будет включать экшн-сцены, масштабные баталии и элементы детективного жанра. Предполагается, что он сохранит все ключевые особенности франшизы — динамику, остросюжетность и узнаваемый визуальный стиль.
Актерский состав
В роли шоураннера выступит Олег Трофим, режиссер первых трех фильмов. А вот кресло постановщика займет Соберсаша (Александр Пьяных) — бывший клипмейкер.
Главные роли в сериале по «Майору Грому» исполнят:
- Тихон Жизневский — майор Игорь Гром, справедливый и решительный полицейский;
- Александр Сетейкин — Дима Дубин, напарник и хороший друг Грома;
- Любовь Аксенова — журналистка Юлия Пчелкина, возлюбленная Грома;
- Алексей Маклаков — полковник МВД Федор Прокопенко, начальник Грома;
- Сергей Горошко — Сергей Разумовский, миллиардер, филантроп и основатель социальной сети Vmeste, главный антагонист.
Майор Гром в комиксах
Майор Игорь Гром — это центральный персонаж вселенной комиксов российского издательства Bubble Comics, созданного продюсером, сценаристом и предпринимателем Артемом Габреляновым.
Серия выходила с 2012 по 2016 год. Сначала за художественную часть отвечал Константин Тарасов, а потом основным художником выпусков стала Анастасия Ким.
Майор Гром стал одним из самых известных персонажей отечественного комикс-пространства
На протяжении всей серии комиксов Гром сталкивается с различными злодеями, но его основным противником долгое время остается серийный убийца Сергей Разумовский, известный под прозвищем Чумной Доктор.
Помимо основной серии, Майор Гром появлялся также в других комиксах издательства Bubble:
- «Красная Фурия»;
- «Бесобой»;
- «Инок».
Комиксы о Майоре Громе быстро привлекли внимание российской аудитории. Читатели и критики отмечали, что Гром — это уникальный персонаж, который не вписывается в стандартные шаблоны супергероев из западных комиксов, а представляет собой фигуру, близкую и понятную российскому обществу. В отличие от того же Бэтмена или Супермена, Гром не обладает сверхспособностями, но его настойчивость, преданность делу и верность принципам делают его настоящим героем.
Майор Гром в кино
В 2017 году кинокомпания Bubble Studios предприняла первую попытку перенести историю Грома на киноэкран.
29 минут составила продолжительность первого короткометражного фильма о Громе
Презентовали ленту с размахом — на Берлинском кинофестивале. После чего провели прямую трансляцию на сайте Life.ru и затем опубликовали на YouTube-канале издательства. За первые сутки «Майор Гром» набрал почти два миллиона просмотров и получил преимущественно положительные отзывы: несмотря на то что многим не понравилась актерская игра и примитивный сюжет, картину похвалили за визуальные эффекты и боевые сцены.
К созданию второго (и первого полнометражного) фильма продюсеры подошли более ответственно: собрали полностью новую команду и переделали всю концепцию фильма. Релиз пришлось отложить на несколько лет, но ожидания себя оправдали.
«Майор Гром: Чумной Доктор» (2021) попал в топы российских кинопремьер и вышел на Netflix, попав в десятку самых просматриваемых картин в 65 странах
Позже во франшизу вошли фильмы «Гром: Трудное детство» (2023) и «Майор Гром: Игра» (2024), а также ряд дополнительных комиксов.
Фильмы про майора Грома по хронологии
«Майор Гром» (короткометражный фильм)
- Год выхода: 2017
- Режиссер: Владимир Беседин
- В ролях: Александр Горбатов, Иван Фоминов, Антон Кузнецов, Ойсель Море Деспайгне, Данила Якушев
Майору МВД Игорю Грому предстоит сорвать ограбление банка, спасти заложников и поймать бандитскую группировку, члены которой скрываются за масками хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!» Интересно, что премьера Майора Грома практически совпала с премьерой испанского сериала «Бумажный дом», в котором разворачивается похожий сюжет — только злоумышленники прячутся за масками художника Сальвадора Дали и собираются ограбить не просто банк, а целый Монетный двор Испании.
«Майор Гром: Чумной Доктор»
- Год выхода: 2021
- Режиссер: Олег Трофим
- В ролях: Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев, Михаил Евланов, Юрий Насонов
Этот фильм развивает первую сюжетную арку комиксов, знакомит зрителей с Игорем Громом и показывает его первое столкновение с Чумным Доктором. Доктор выступает кем-то вроде современного Робин Гуда и борется с коррумпированными политиками и бизнесменами, вот только делает это совсем негуманно — лишает своих жертв жизни. Дело поручают расследовать майору Грому и его напарнику Дмитрию Дубину, и оно оказывается гораздо сложнее, чем они ожидали.
«Гром: Трудное детство»
- Год выхода: 2023
- Режиссер: Олег Трофим
- В ролях: Кай Гетц, Сергей Марин, Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев, Ирина Розанова, Антон Адасинский, Олег Ягодин
Приквел фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», рассказывающий о взрослении Игоря Грома и о событиях, которые вдохновили его на полицейскую службу. В центре сюжета — отец Игоря, Константин Гром, который вместе со своим другом и будущим главой петербургской полиции Федором Прокопенко выслеживает криминального босса. Игорь и его лучший друг Игнат в это время находятся в поисках заработка, из-за чего постоянно оказываются в опасных и странных ситуациях.
«Майор Гром: Игра»
- Год выхода: 2024
- Режиссер: Олег Трофим
- В ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова, Дмитрий Чеботарев, Константин Хабенский, Ольга Сутулова
После победы над Чумным Доктором дела Игоря Грома в целом идут прекрасно: он ловит преступников, получает похвалу от коллег и наслаждается обществом своей девушки, журналистки Юлии. Однако внезапно в городе появляется новый злодей, который называет себя Призраком, и спокойной жизни Грома приходит конец.