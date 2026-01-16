Что известно о сериале «Майор Гром»

История о майоре МВД Игоре Громе скоро получит продолжение — в 2026 году онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» планирует выпустить одноименный сериал и раскрыть новые подробности из жизни отважного полицейского из Санкт-Петербурга. Продолжение получило подзаголовок «Игра против правил». «Лента.ру» рассказывает, что известно о проекте, и вспоминает остальные части франшизы.

Главное о сериале

Дата выхода

Выход сериала был анонсирован на презентации новых проектов стримингового сервиса «Кинопоиск» в 2024 году. Изначально предполагалось, что премьера проекта состоится в 2025 году, но позднее сроки сдвинули.

19 января 2026 года сериал «Майор Гром: Игра против правил» выйдет на экраны

График выхода серий

Серия Дата выхода

1-я и 2-я серии 19 января 2026 года

3-я серия 20 января 2026 года

4-я серия 21 января 2026 года

5-я серия 22 января 2026 года

6-я серия 23 января 2026 года

Сюжет

Кто такой майор Гром?

Майор Игорь Гром — главный герой комиксов и кинофильмов, офицер полиции из альтернативного Санкт-Петербурга, известен своим непримиримым отношением к преступности.

Его отличают честность, неподкупность и высокие моральные принципы, что делает его идеальным полицейским в глазах коллег и начальства. Кроме того, Гром — прирожденный детектив, обладающий острым аналитическим умом и развитой интуицией, это позволяет ему быстро находить решения даже в самых сложных расследованиях.

Он не обладает суперспособностями, при этом отлично физически развит, имеет блестящую боевую подготовку и владеет навыками рукопашного боя.

По словам руководителя «Плюс Студии» Михаила Китаева, в сериал включат кадры, не вошедшие в кинотеатральные версии фильмов «Майор Гром: Чумной Доктор», «Майор Гром: Игра» и приквел «Гром: Трудное детство», а также большое количество нового материала. Это позволит расширить вселенную Грома, добавить глубины персонажам и детально раскрыть мотивацию их поступков.

Сюжет продолжит историю Игоря Грома, но в формате, который позволит создателям более подробно погружаться в характеры персонажей, их внутренние конфликты и взаимоотношения.

Сериал будет включать экшн-сцены, масштабные баталии и элементы детективного жанра. Предполагается, что он сохранит все ключевые особенности франшизы — динамику, остросюжетность и узнаваемый визуальный стиль.

Актерский состав

В роли шоураннера выступит Олег Трофим, режиссер первых трех фильмов. А вот кресло постановщика займет Соберсаша (Александр Пьяных) — бывший клипмейкер.

Главные роли в сериале по «Майору Грому» исполнят:

Тихон Жизневский — майор Игорь Гром, справедливый и решительный полицейский;

Александр Сетейкин — Дима Дубин, напарник и хороший друг Грома;

Любовь Аксенова — журналистка Юлия Пчелкина, возлюбленная Грома;

Алексей Маклаков — полковник МВД Федор Прокопенко, начальник Грома;

Сергей Горошко — Сергей Разумовский, миллиардер, филантроп и основатель социальной сети Vmeste, главный антагонист.

Майор Гром в комиксах

Майор Игорь Гром — это центральный персонаж вселенной комиксов российского издательства Bubble Comics, созданного продюсером, сценаристом и предпринимателем Артемом Габреляновым.

Серия выходила с 2012 по 2016 год. Сначала за художественную часть отвечал Константин Тарасов, а потом основным художником выпусков стала Анастасия Ким.

Майор Гром стал одним из самых известных персонажей отечественного комикс-пространства

На протяжении всей серии комиксов Гром сталкивается с различными злодеями, но его основным противником долгое время остается серийный убийца Сергей Разумовский, известный под прозвищем Чумной Доктор.

Помимо основной серии, Майор Гром появлялся также в других комиксах издательства Bubble:

«Красная Фурия»;

«Бесобой»;

«Инок».

Комиксы о Майоре Громе быстро привлекли внимание российской аудитории. Читатели и критики отмечали, что Гром — это уникальный персонаж, который не вписывается в стандартные шаблоны супергероев из западных комиксов, а представляет собой фигуру, близкую и понятную российскому обществу. В отличие от того же Бэтмена или Супермена, Гром не обладает сверхспособностями, но его настойчивость, преданность делу и верность принципам делают его настоящим героем.

Майор Гром в кино

В 2017 году кинокомпания Bubble Studios предприняла первую попытку перенести историю Грома на киноэкран.

29 минут составила продолжительность первого короткометражного фильма о Громе

Презентовали ленту с размахом — на Берлинском кинофестивале. После чего провели прямую трансляцию на сайте Life.ru и затем опубликовали на YouTube-канале издательства. За первые сутки «Майор Гром» набрал почти два миллиона просмотров и получил преимущественно положительные отзывы: несмотря на то что многим не понравилась актерская игра и примитивный сюжет, картину похвалили за визуальные эффекты и боевые сцены.

К созданию второго (и первого полнометражного) фильма продюсеры подошли более ответственно: собрали полностью новую команду и переделали всю концепцию фильма. Релиз пришлось отложить на несколько лет, но ожидания себя оправдали.

«Майор Гром: Чумной Доктор» (2021) попал в топы российских кинопремьер и вышел на Netflix, попав в десятку самых просматриваемых картин в 65 странах

Позже во франшизу вошли фильмы «Гром: Трудное детство» (2023) и «Майор Гром: Игра» (2024), а также ряд дополнительных комиксов.

Фильмы про майора Грома по хронологии

«Майор Гром» (короткометражный фильм)

Майору МВД Игорю Грому предстоит сорвать ограбление банка, спасти заложников и поймать бандитскую группировку, члены которой скрываются за масками хоккеистов из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!» Интересно, что премьера Майора Грома практически совпала с премьерой испанского сериала «Бумажный дом», в котором разворачивается похожий сюжет — только злоумышленники прячутся за масками художника Сальвадора Дали и собираются ограбить не просто банк, а целый Монетный двор Испании.

«Майор Гром: Чумной Доктор»

Этот фильм развивает первую сюжетную арку комиксов, знакомит зрителей с Игорем Громом и показывает его первое столкновение с Чумным Доктором. Доктор выступает кем-то вроде современного Робин Гуда и борется с коррумпированными политиками и бизнесменами, вот только делает это совсем негуманно — лишает своих жертв жизни. Дело поручают расследовать майору Грому и его напарнику Дмитрию Дубину, и оно оказывается гораздо сложнее, чем они ожидали.

«Гром: Трудное детство»

Приквел фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», рассказывающий о взрослении Игоря Грома и о событиях, которые вдохновили его на полицейскую службу. В центре сюжета — отец Игоря, Константин Гром, который вместе со своим другом и будущим главой петербургской полиции Федором Прокопенко выслеживает криминального босса. Игорь и его лучший друг Игнат в это время находятся в поисках заработка, из-за чего постоянно оказываются в опасных и странных ситуациях.

«Майор Гром: Игра»

После победы над Чумным Доктором дела Игоря Грома в целом идут прекрасно: он ловит преступников, получает похвалу от коллег и наслаждается обществом своей девушки, журналистки Юлии. Однако внезапно в городе появляется новый злодей, который называет себя Призраком, и спокойной жизни Грома приходит конец.