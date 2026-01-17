Певцов объяснил наличие плохих ремейков в российском кино

Проблема неудачных ремейков и экранизаций в российском кинематографе обусловлена в том числе отсутствием цензуры на различных этапах производства фильмов. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.

Депутат отметил, что недоволен качеством ремейков, многие из них не несут смысловой нагрузки и не запоминаются музыкальным сопровождением.

"Законодательные меры как меры воздействия и заградительные меры от использования советских франшиз, они не сработают, - сказал Певцов. - Дело в принципе в отсутствии цензуры при финансировании сценариев, потом при самом производстве фильмов и при получении прокатного удостоверения".

Он отметил, что законодательные меры, направленные на защиту советских франшиз или ограничение их переработки, в такой ситуации малоэффективны, поскольку существующие ограничения можно неоднократно обойти за счет формального изменения образов персонажей и их внешних характеристик, представления их как новых и не связанных с героями популярных мультфильмов и фильмов.