Эксперт предложил способ разгрузить зиму и оживить летний киносезон

Созданные с привлечением государственного финансирования фильмы стоит выпускать в прокат летом, а коммерческие картины - зимой. Так релизы в течение года будут распределены равномерно, считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

"Если проект получил государственное финансирование, логично выводить его летом, чтобы равномерно заполнять прокат", - сказал Воронков ТАСС.

По его словам, в оптимальной модели коммерческие продюсеры, снимающие за счет собственных средств, могут ориентироваться на зимний период. "Если фильм снят на деньги телеканалов или полностью на частные средства - пожалуйста, выбирайте удобный период", - отметил он.

Такой подход, по его мнению, позволит снизить нагрузку на холодный сезон и оживить летний прокат.