Появился первый постер мультфильма «Скотный двор» Энди Серкиса

Создатели мультфильма «Скотный двор» опубликовали его первый постер. В центре находится ключевой герой в окружении своих товарищей животных.

В основе сюжета лежит одноимённая сатирическая повесть-притча Джорджа Оруэлла. Экранизация выполнена с применением технологии захвата движений, за визуальную часть отвечала студия Cinesite.

© Angel

Ключевых персонажей озвучили известные голливудские актеры. Роль свиньи Наполеона досталась Сету Рогену. Также в проекте задействованы Вуди Харрельсон, Стив Бушеми, Киран Калкин, Гейтен Матараццо и сам Энди Сёркис.

Режиссёром выступил Энди Сёркис, известный по работе над фильмами «Маугли» и «Веном 2». Премьера состоится 1 мая 2026 года.