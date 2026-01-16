Что известно о сериале «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь»

Зимой 2026 года поклонники «Игры престолов» и «Дома Дракона» смогут вновь вернуться в Вестерос — на экраны выйдет новая глава фэнтезийной саги. Сериал-приквел «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь» расскажет о приключениях сира Дункана Высокого и его оруженосца Эгга. «Лента.ру» раскрывает, на чем основано шоу, публикует его дату премьеры и актерский состав.

Главное о сериале

Оригинальное название: A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight

Шоураннер: Ира Паркер

Режиссеры: Оуэн Харрис и Сара Адина Смит

Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, драма

Когда выйдет: 2026 год

Количество серий: 6

Где смотреть: телеканал HBO, стриминговый сервис Max

Основа: повесть Джорджа Мартин «Межевой рыцарь» (сборника «Рыцарь Семи Королевств»)

В главных ролях: Декстер Сол Анселл, Питер Клэффи, Финн Беннет и другие

Дата выхода

О сериале «Рыцарь Семи Королевств» впервые заговорили в сети в 2021 году. Позже появилась информация, что релиз шоу запланирован на 2025-й. Осенью 2024-го писатель Джордж Мартин, книги которого послужили основой для сериала «Игра престолов» и всех его сиквелов и приквелов, написал, что «Рыцарь» может выйти весной — но уточнил, что это просто предположение, и финальная дата релиза еще не назначена.

Однако в мае 2025-го премьеру перенесли на 2026 год.

18 января 2026 года выйдет сериал «Рыцарь Семи Королевств»

Первый сезон шоу будет состоять из шести серий. Каждый эпизод будет длиться около часа — аналогичный хронометраж был у «Игры престолов» и «Дома Дракона».

Сериал можно будет посмотреть на HBO и стриминге Max. Однако обратите внимание, что стриминговый сервис официально недоступен для пользователей из России.

Возможно, россияне увидят шоу в подписке «Амедиатеки». Летом 2023-го на стриминге выходил — правда, с недельной задержкой — второй сезон «Дома Дракона».

График выхода серий

Серия Дата выхода

Первая серия 18 января 2026 года

Вторая серия 25 января 2026 года

Третья серия 1 февраля 2026 года

Четвертая серия 8 февраля 2026 года

Пятая серия 15 февраля 2026 года

Шестая серия 22 февраля 2026 года

Сюжет

В основу сюжета ляжет повесть «Межевой рыцарь» — первая часть сборника «Рыцарь Семи Королевств», созданного Джорджем Мартином.

Сборник «Рыцарь Семи Королевств»

О путешествиях рыцаря Дункана Высокого и юного Эгга рассказывают три книги: «Межевой рыцарь», «Присяжный рыцарь» и «Таинственный рыцарь». В 2015-м Джордж Мартин объединил эти истории в один сборник — так и появился «Рыцарь Семи Королевств» (в оригинале книга называется Tales of Dunk and Egg, то есть «Повести о Дунке и Эгге»).

Кстати, «Таинственный рыцарь» — не последняя часть цикла. Джордж Мартин планирует написать еще две истории о приключениях Дунка и Эгга. Однако повести «Винтерфелльские волчицы» и «Деревенский дурак» увидят свет еще не скоро — Мартин пишет уже около 10 лет).

Кстати, в качестве продолжения «Рыцаря» могут экранизировать оставшиеся повести из цикла — HBO уже заявил, что планирует снять как минимум три сезона шоу. Не дожидаясь премьеры первого сезона, проект уже продлили: ожидается, что вторая глава шоу выйдет в 2027 году.

«Рыцарь Семи Королевств» расскажет о том, что происходило в Вестеросе за сто лет до событий «Игры престолов» и через 72 года после «Дома Дракона»

В центре сюжета — межевой рыцарь Дункан Высокий (Питер Клэффи) и его юный ученик Эгг (Декстер Сол Анселл). Рыцарь и оруженосец путешествуют по Вестеросу и помогают нуждающимся.

Дунк храбр, но довольно простодушен, а вот Эгг не так прост, как кажется. Полное имя оруженосца — Эйгон Таргариен. В будущем маленький Эгг сядет на Железный трон и превратится в Эйгона V Невероятного. Еще позже у него родится внучка Дейнерис — та самая Мать драконов.

По словам Джорджа Мартина, тон «Межевого Рыцаря» будет значительно отличаться от «Игры престолов» и «Дома Дракона». Скорее всего, в сериале будет меньше политических хитросплетений — вместо них зрители увидят эпичные рыцарские турниры.

Производство и создатели

В 2021 году издание Variety сообщило о том, что HBO планирует экранизировать сборник повестей Джорджа Мартина «Рыцарь Семи Королевств».

В апреле 2023-го HBO официально подтвердил, что в работе находится второй приквел «Игры престолов» — сериал «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь».

Изначально пост шоураннера должен был занять Стивен Конрад («Чудо»). В 2023 году ему на смену пришел Ира Паркер. Паркер уже знаком со вселенной Джорджа Мартина — он был одним из сценаристов «Дома Дракона».

Среди исполнительных продюсеров «Межевого Рыцаря» — сам Джордж Мартин и шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал

Кстати, Мартин активно делится новостями о создании «Межевого Рыцаря» на своем сайте. Например, в посте от 10 октября 2024-го он рассказал, как побывал на съемочной площадке сериала (и даже поделился кадрами со съемок).

Впечатления Джорджа Мартина от съемок сериала

«Отправляясь на съемки, я очень стремился туда попасть, но волновался. "Рыцарь Семи Королевств" — более скромное шоу, чем "Игра престолов" и "Дом Дракона", с гораздо меньшим бюджетом. Но я, правда, хотел, чтобы оно получилось отличным. 90 процентов истории разворачивается на поле, окруженном шатрами — нам не потребовались огромные декорации, которые были в других шоу. Но ничего не должно было смотреться дешево или как подделка. И костюмы, и геральдика, и бои должны были быть потрясающими, и… Я был очень счастлив, когда добрался до места съемок и увидел, что построили Ира [Паркер] и его команда. Первое, что я увидел, — место проведения турнира. Три дня, на которые я приехал на съемки, были серыми и дождливыми, поэтому везде была грязь. Но все было таким реальным, подходящим для такого места, как Эшфорд (замок и одноименный городок в Вестеросе. По сюжету "Межевого рыцаря" именно в Эшфорде проходит турнир, где Дункан Высокий встречает Эгга — прим. «Ленты.ру»), вдали от больших городов и средоточия власти. Можно было проводить сразу несколько сражений за раз, как в "Айвенго", а не по одному турниру, как это было в "Истории рыцаря", "Игре престолов" и "Доме Дракона". Встреча с актерами и съемочной группой тоже была довольно волнительной. Несмотря на дождь и грязь, на съемочной площадке чувствовалось воодушевление. Все, кого я встретил, были в отличном настроении и получали удовольствие от того, что они делали».

Съемочный процесс стартовал в июне 2024-го и завершился три месяца спустя.

Снимали первый сезон «Рыцаря» два режиссера. Над первыми тремя сериями работал Оуэн Харрис («Черное зеркало), а остальные три эпизода снимала Сара Адина Смит («Райские птицы»).

Актерский состав

Весной 2024-го стало известно, кто сыграет двух главных героев шоу. Роль Дункана Высокого досталась Питеру Клэффи — малоизвестному ирландскому актеру, который до этого профессионально играл в регби.

Роль оруженосца Эгга отошла Декстеру Солу Анселлу, он играл маленького Кориолана Сноу в недавнем приквеле «Голодных игр». На момент съемок первого сезона юному актеру было всего 9 лет.

Джордж Мартин, побывавший на съемках шоу, признался, что оба ведущих актера идеально вжились в созданные им образы.

Дунк и Эгг — Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл — выглядели так, словно сошли со страниц моей книги. Химия между ними просто идеальна Джордж Мартин автор повести «Межевой Рыцарь»

Какие актеры сыграли в сериале «Рыцарь Семи Королевств»?

Питер Клэффи («Викинги: Вальхалла») — сир Дункан Высокий или просто Дунк, межевой рыцарь;

Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — принц Эйгон Таргариен или просто Эгг, оруженосец Дункана Высокого;

Финн Беннет («Настоящий детектив») — принц Эйрион «Яркое Пламя» Таргариен, старший брат Эгга;

Генри Эштон («Хороших девочек не убивают») — Дейрон «Пьяница» Таргариен, старший брат Эгга и Эйриона;

Берти Карвел («Корона») — принц Бейлор « Сломи Копье» Таргариен, наследник Железного трона, десница и старший сын короля Дейрона II;

Сэм Спруэлл («Фарго») — принц Мейкар Таргариен, младший брат Бейлора, отец Эйгона, Эйриона и Дейрона;

Дэниэл Ингс («Джентльмены») — Лионель «Смеющийся Вихрь» Баратеон, наследник дома Баратеонов;

Тэнзин Кроуфорд («Дом с прислугой») — Тансель, участника бродячего театра кукол родом из Дорна;

Дэнни Уэбб («Чужой 3») — сир Арлан из Пеннитри, наставник Дункана.

В первом сезоне шоу также Стив Уолл), кузнец Железный Пейт (Юссеф Керкур) и другие герои из вселенной Джорджа Мартина.