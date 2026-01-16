В России выйдет фильм «Посторонний» по роману Альбера Камю

5 марта в российский прокат выйдет фильм "Посторонний" (L'Étranger) современного классика французского кино Франсуа Озона. Это экранизация одноименного романа Альбера Камю, который считается одним из самых популярных произведений XX века. Премьера картины состоялась в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля - 2025. Место и время действия - Алжир, 1938 год. Мерсо, скромный служащий тридцати с небольшим лет, посещает похороны матери, не пролив ни слезы. На следующий день он заводит роман с коллегой по работе Марией и быстро возвращается к обычной жизни. Однако сосед Раймон Синтес втягивает Мерсо в свои сомнительные дела - и однажды на пляже происходит трагедия...

В ролях: Бенжамен Вуазен ("Лето'85", "Утраченные иллюзии"), Ребекка Мардер ("Мое преступление", "Идеальная ложь"),

Пьер Лоттен ("Что случилось осенью", "Братья по нотам"), Дени Лаван ("Любовники с Нового моста", "Дурная кровь"),

Сванн Арло ("Анатомия падения", "По воле божьей") и другие.

Сценаристы: Франсуа Озон, Филипп Пьяццо ("Франц", "Двуличный любовник", "Все прошло хорошо", "Мое преступление", "Что случилось осенью").

Оператор: Мануэль Дакоссе ("Дело "Мальдорор", "Мое преступление", "По воле божьей", "Двуличный любовник").