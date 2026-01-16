Режиссер Балабанов появится в новом сезоне саги «Дети перемен»

Премьера нового (второго) сезона семейной саги "Дети перемен" состоится 29 января эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах START и Wink. Героям Виктории Исаковой и Славы Копейкина предстоит делить власть, город и семью - и каждый новый шаг будет делать их примирение все более невозможным. Появились официальный трейлер и постер долгожданного продолжения проекта Сергея Тарамаева и Любови Львовой.

Действие второго сезона разворачивается на фоне противоречивых 90-х, трагичным образом разрушивших большую семью Флоры (Виктория Исакова). Именно она была единственной фигурой, способной объединить троих абсолютно разных сыновей даже тогда, когда вокруг рушился привычный мир. Теперь Флора Борисовна - авторитетный главарь группировки, которой раньше заправлял ее старший сын. Под ее контролем процветает успешный незаконный бизнес, и связей с прошлой жизнью остается все меньше. В продолжении сериала между Флорой и Петром (Слава Копейкин) развернется настоящая война, способная уничтожить не только остатки семейных уз, но и людей вокруг. В семейной саге Флоры начинается новая глава.

"Флора никогда не делала чего-либо для себя, а действительно жила для семьи. И, мне кажется, когда она перешла на "другую сторону", она лишь продолжила проговаривать этот текст как заклинание, которое создает видимость освобождения от ответственности за все, что сделано ее руками. По отношению к своим детям она остается неравнодушной, тревожной, беспокоящейся матерью, у нее действительно болит сердце за каждого из сыновей. Даже за Петра. Просто мир разворачивается перед Флорой, не оставляя ей выбора, кроме как войны с Петей. Или пряча этот выбор слишком далеко от ее восприятия", - говорит актриса Виктория Исакова.

"Наблюдая за Флорой во втором сезоне, я понимаю, что ее слова про любовь к детям - это только слова. Она занимается всем, кроме своей семьи. Вообще всем: собой, любовью, мужчинами, бизнесом, подругами, автобусным парком. Уверен, она думает, что все ее действия и решения направлены на благо детей. Но действительно ли это так? Я сомневаюсь", - делится Слава Копейкин.

Визуальный язык сериала, множество киноцитат и эклектичный саундтрек - от Сергея Курёхина и Татьяны Булановой до современной синти-поп-музыки - формируют особое пространство картины, где события подаются с документальной наблюдательностью. Во втором сезоне авторы обещают уделить еще больше внимания приметам времени: так, в одной из сцен персонажем станет режиссер Алексей Балабанов, чьи жизнь и кино неотделимы от эпохи девяностых.

Именно герой Макара Хлебникова встречает режиссера Алексея Балабанова, который задает ему философский вопрос "В чем сила?". Режиссеры и авторы сценария Сергей Тарамаев и Любовь Львова отвечают на этот вопрос по-своему: "Во втором сезоне все персонажи так или иначе приходят к ответу. Для Пети сила - это состояние, когда нечего терять, для Юры сила в сострадании. Отсутствие же ответа - это наш личный взгляд на вопрос. Когда ты молчишь и просто плачешь от непонимания этой жизни".

В продолжении криминальной драмы к своим ролям также вернулись Анна Снаткина, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов и Кузьма Котрелев. К звездному касту присоединились Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Игорь Черневич и Глафира Глазунова.