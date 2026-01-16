Лауреата премии «Эмми» отстранили от работы из-за обвинений в сексуальном насилии

68-летний режиссёр Тимоти Басфилд стал фигурантом уголовного дела о сексуальном насилии над несовершеннолетними. Жертвы — участники сериала «Уборщица». Лауреата премии «Эмми» отстранили от работы, пишет Deadline.

Правоохранительные органы получили первое заявление от матери пострадавших детей в конце 2024 года. После дополнительного расследования обвинения были подтверждены, и Басфилд был задержан. Он добровольно явился в полицию Альбукерке 13 января. В настоящее время Басфилд находится под стражей без права выхода под залог. Следующее судебное заседание состоится в ближайшие пять рабочих дней.

Ранее против Басфилда выдвигались ещё два обвинения в сексуальном насилии — в 1994 и 2012 годах. По этим делам Басфилд не был осуждён, однако выплатил 150 тысяч долларов в связи с судебными издержками.