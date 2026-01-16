Аудитория второго сезона «Больницы Питт» в США выросла на 200%

Компания Warner Bros. похвасталась успехами сериала «Больница Питт». Дебютный эпизод второго сезона медицинского шоу посмотрели 5,4 млн зрителей — это сразу на 200% больше старта первого сезона. Спустя неделю после релиза этот показатель вырос до 7,2 млн человек.

Интересно, что в эту цифру входят исключительно американские зрители — без многих других стран, где доступен онлайн-кинотеатр HBO Max. На рост аудитории наверняка повлияли недавние награды: шоу получило две награды на «Золотом глобусе» и четыре статуэтки на «Эмми».

«Больница Питт» рассказывает о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. События продолжения разворачиваются в День независимости США, который празднуют 4 июля.