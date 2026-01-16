Обнародована тизер-сцена сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко

Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер-сцену и постер из предстоящего сериала «Встать на ноги». Драматический проект выйдет уже 5 февраля. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Шоу повествует о заключённом по прозвищу Старый, который недавно вышел на свободу после 20 лет за решёткой. Он мечтает раздать все долги и отправиться на море. Но внезапно он узнаёт, что у него есть взрослая дочь Оля, которая прикована к инвалидной коляске. Вместе они пытаются наладить взаимоотношения и начать доверять друг другу.

Главные роли в сериале «Встать на ноги» сыграли Гоша Куценко («Турецкий гамбит») и Мила Ершова («По щучьему велению»). Режиссёром выступил Павел Тимофеев — автор знаменитого шоу «Выжившие».