Закончены съемки продолжения «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом

В середине января президент компании RED Джаред Лэнд опубликовал фото с завершения съёмок «Приключений Клиффа Бута» — продолжения «Однажды в… Голливуде». Производство велось полгода в Лос-Анджелесе, в ближайшее время начнётся этап постпроизводства картины.

Тем временем пользователи Сети обратили внимание, что на карточке ленты указано имя Квентина Тарантино в качестве сценариста телевизионного проекта. Обычно так помечают именно сериалы, а не полнометражные фильмы, поэтому вполне возможно, что будущий проект выпустят в формате нескольких эпизодов. В Netflix пока не комментировали ситуацию.

«Приключения Клиффа Бута» расскажут о каскадёре, который работает на голливудские киностудии и решает их закулисные проблемы. Сценарий ленты написал Квентин Тарантино, создатель оригинальной картины «Однажды в… Голливуде», в качестве режиссёра проекта выступит Дэвид Финчер («Бойцовский клуб»). К главной роли вернётся Брэд Питт, который исполнял роль героя в картине 2019 года.