Сказка за сказкой: названы самые ожидаемые российские фильмы 2026 года

Рейтингов, подводящих итоги 2025 года, было в этот раз так много, что стало понятно: киногод удался. Но на 2026-й планов не меньше. Правда, в России, будут выходить в основном фильмы-сказки. Обозреватель "РГ" даже задумалась: не пора ли возродить на ТВ программу "В гостях у сказки"? Однако представим вам не только некоторые сказочные картины, но и другие, на которые авторы делают большую ставку в наступившем году.

Фильм "Левша" режиссера Владимира Беседина выходит в прокат уже 22 января. Это вольная адаптация повести Николая Лескова от режиссера "Майор Гром". Действие детективного приключения с погонями и спецэффектами разворачивается в Петербурге XIX века. По сюжету на фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство - механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огареву. В поисках истины он объединяется с Левшой - гениальным, но забытым мастером из Тулы. Роли исполнили Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и другие.

"Холоп-3" Клима Шипенко выйдет в прокат 12 июня 2026 года. Перевоспитывать в этом фильме уже будут целую семью. Кристина Асмус и Павел Прилучный играют мужа и жену, у которых двое детей. Милош Бикович предстанет в роли императора Петра I. Иван Охлобыстин также останется среди героев фильма, играя творца с некой сумасшедшинкой в характере.