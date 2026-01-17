«Ужасная картинка». Россияне критикуют кинотеатры за качество «Аватара 3»

15 января стартовал неофициальный кинотеатральный прокат фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» в России. После этого в соцсетях появились сообщения, что качество изображения на сеансах оставляет желать лучшего.

© Чемпионат.com

Жалобы появились у зрителей различных городов России и Белоруссии. По их словам, вместо качественной копии, на сеансах показывают «экранку» — запись официальной копии на стороннюю камеру. Некоторые зрители заявили, что прокатчики таким образом испортили им впечатление, ведь многие ходят на «Аватара» как раз ради спецэффектов отличного качества на большом экране.

«Ходила на "Аватара 3" в кино — картинка там такая, что глаза после первых 10 минут начинают просить перезагрузки. Про другие кинотеатры не знаю, но, наверное, где-то получше».

«Блин, думал это только у меня так. Реально первые 30 минут блеклая картинка. Потом подумал, что привык и перестал замечать. Может сюжет наконец увлёк».

«Плохое качество. Было ощущение первые 10-20 минут, что фильм просто сделан для просмотра в 3D + тряска кадра. Думала, что уйду в первые 10-20 минут. Потом то ли привыкла, то ли лучше стало. Но укачивало сильно».

«Очень плохое качество в московском кинотеатре».

При этом, с подобной ситуацией столкнулись далеко не все зрители. Некоторые пишут, что в зависимости от выбранного кинотеатра, демонстрируется «качественная картинка».

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана на’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю рассказывает его сын Лоак.