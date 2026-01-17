«Ужасная картинка». Россияне критикуют кинотеатры за качество «Аватара 3»

«Ужасная картинка»: российские зрители пожаловались на плохое качество «Аватара 3» в кино
15 января стартовал неофициальный кинотеатральный прокат фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» в России. После этого в соцсетях появились сообщения, что качество изображения на сеансах оставляет желать лучшего.
Жалобы появились у зрителей различных городов России и Белоруссии. По их словам, вместо качественной копии, на сеансах показывают «экранку» — запись официальной копии на стороннюю камеру. Некоторые зрители заявили, что прокатчики таким образом испортили им впечатление, ведь многие ходят на «Аватара» как раз ради спецэффектов отличного качества на большом экране.
- «Ходила на "Аватара 3" в кино — картинка там такая, что глаза после первых 10 минут начинают просить перезагрузки. Про другие кинотеатры не знаю, но, наверное, где-то получше».
- «Блин, думал это только у меня так. Реально первые 30 минут блеклая картинка. Потом подумал, что привык и перестал замечать. Может сюжет наконец увлёк».
- «Плохое качество. Было ощущение первые 10-20 минут, что фильм просто сделан для просмотра в 3D + тряска кадра. Думала, что уйду в первые 10-20 минут. Потом то ли привыкла, то ли лучше стало. Но укачивало сильно».
- «Очень плохое качество в московском кинотеатре».
При этом, с подобной ситуацией столкнулись далеко не все зрители. Некоторые пишут, что в зависимости от выбранного кинотеатра, демонстрируется «качественная картинка».
«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана на’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменился основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю рассказывает его сын Лоак.