Бен Аффлек и Мэтт Дэймон снова удивили критиков

16 января на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера фильма «Лакомый кусок» — нового криминального триллера, с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в главной роли. Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 89% свежести.

Обозреватели хвалят картину за напряжённую динамику, которая заставляет смотреть ленту без чувства скуки. Критики также отмечают отличный дуэт главных героев — говорят, что химия между актёрами до сих пор интересна. Ругают фильм за слишком банальный финал, который предугадывается с первых минут.

Что пишут критики про фильм «Лакомый кусок»:

Фильм оказывается интригующим сюрпризом, в котором вместо простых пиротехнических эффектов создаётся психологическое напряжение, опирающееся на неоспоримую харизму дуэта Мэтта Дэймона и Бена Аффлека. Захватывающий, динамичный боевик, наполненный красивыми перестрелками и нецензурной лексикой. К концу фильма он слишком уж увлекается собственными идеями, но на протяжении большей части хронометража даже самые нелепые проявления пафоса подкрепляются эмоциональной убедительностью отношений между двумя главными героями. Это не просто подарок — увидеть Бена Аффлека и Мэтта Дэймона снова вместе на экране. Это гениальный кастинг для интересного криминального триллера. Без нарастания напряжения фильму «Лакомый кусок» не хватает энергии, чтобы развить свою историю предательства. Поэтому финал не вызывает никаких эмоций.

«Лакомый кусок» рассказывает о группе полицейских из Майами — они находят тайник с миллионами долларов наличными и решают присвоить деньги себе. Однако, как часто бывает в таких случаях, о находке узнают слишком много лишних людей.