Вышел шпионский сериал «Пони»

Состоялась премьера шпионского сериала «Пони». Все восемь серий доступны для просмотра на стриминговом сервисе Peacock.

© globallookpress

Проект рассказывает историю двух девушек, которые работают в американском посольстве в Москве в 1977 году. Когда их мужей убивают при странных обстоятельствах в СССР, молодые вдовы решают стать агентами ЦРУ и выяснить, что именно произошло с их близкими.

Главную роль сыграла звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк. Вместе с ней в сериале снялись Хейли Лу Ричардсон («Сплит»), Эдриан Лестер («Послезавтра») и другие актёры.