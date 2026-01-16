Каким будет Каратель в «Человеке-пауке 4»

Издание ScreenRant+ взяло интервью у звезды сериалов «Сорвиголова» и «Каратель» Джона Бернтала. Он рассказал о своём персонаже в предстоящем супергеройском фильме Marvel «Человек-паук: Совершенно новый день».

© globallookpress

По словам артиста, Каратель в ленте получился таким же жестоким, как в сериалах. Бернтал вновь заявил, что он смог спокойно перемещаться между съёмками спецвыпуска про Фрэнка Кастла и «Человека-паука 4». Актёр уверен, что это помогло сохранить характер антигероя.

«Думаю, для меня и съёмочной команды было очень важно, что тот Каратель, который мог бы уйти со съемочной площадки "Человека-паука", мог бы так же спокойно зайти на съёмочную площадку спецвыпуска про него. Действительно верю, что мы этого добились».

Премьера фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» состоится 31 июля 2026 года. Режиссёром картины выступил Дестин Дэниел Креттон — автор другого супергеройского фильма киновселенной Marvel, «Шан-Чи и легенда 10 колец». Главную роль вновь исполнил Том Холланд.