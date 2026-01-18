Получит ли Тимоти Шаламе «Оскар» за фильм «Марти Великолепный»

Фильм "Марти Великолепный" режиссера Джоша Сэфди с Тимоти Шаламе в главной роли - в российском прокате с 15 января 2025 года.

Прежде чем рассказать непосредственно о нем, стоит знать, что братья Сэфди, представляющие собой талантливый творческий тандем, известный, например, по таким фильмам, как "Хорошее время", "Неограненные драгоценности" и другим, разделились. И объявили об этом в 2024 году.

В 2025-м каждый из них выпустил по самостоятельному фильму. Ирония судьбы или неслучайное совпадение - оба фильма - спортивные драмы. Да-да, это не опечатка - для многих, в том числе для автора этих строк, "Марти Великолепный" - больше драма, чем комедия. Каждый из братьев Сэфди нашел себе другого "брата" - по новому фильму. Потому что как ни крути, но работать каждый из них привык в такой связке. Но эту тему сейчас развивать не будем, хотя она напрашивалась уже сама собой в Венеции 2025 года, где и прогремел фильм Бенни Сэфди "Крушитель" с Дуэйном Скалой Джонсоном.

Бенни Сэфди получил там приз - "Серебряного льва" за режиссуру. Фильм хороший, хотя многие критики его ругали. Зацепить он может как раз тем, что в нем много выясняют семейные проблемы. Да и Скала хорошо сыграл Марка Керра - борца смешанных единоборств (спортсмен лично приезжал на Венецианский кинофестиваль представить кино). Фильм "Крушитель" есть уже в Сети - можете посмотреть и убедиться сами. Дуэйн Джонсон и Эмили Блант были номинированы на "Золотой Глобус". Но... ничего не получили.

О "Крушителе" подзабыли, и он вовсе не вызывает такого ажиотажа, как "Марти Великолепный", что дает фору Джошу Сэфди, который темы семейных разборок в фильме также не избежал. При этом Джош не номинировался на "Золотой Глобус" как лучший режиссер и вряд ли попадет в эту номинацию на "Оскаре".

И, завершая микросравнительный анализ творений двух братьев, добавим лишь одну фразу, которая, собственно, анализом и является. Фильм "Марти Великолепный" выигрывает у "Крушителя" не потому, что в одном - Тимоти Шаламе, а в другом - Дуэйн Скала Джонсон. А оттого, что в "Марти..." есть некий элемент сумасшествия и сюра, за который зрители всегда и любили братьев Сэфди, когда они творили еще вместе. Апогей этого сюра в фильме - это появление знаменитого режиссера Абеля Феррары в роли бомжеватого старика-бандита и сопровождающая его собака - Моисей. И все, что с ними связано, начиная с падения ванной через этаж в дешевом мотеле и заканчивая перестрелкой на почве любви к животным, тому подтверждение.

Однако уже давно пора сказать, что фильм "Марти Великолепный" рассказывает об игроке в пинг-понг - настольный теннис. После "Претендентов", которые недавно вышли, казалось, темой тенниса удивить и заманить сложно. Но Джошу Сэфди удалось. Главный ключ или хитрость фильма "Марти Великолепный" в том, что это - классический плутовской роман, только - в кино. Жанр плутовского романа пришел из Испании Золотого XVI века и был альтернативой роману рыцарскому - считай, супергероям. Ильф и Петров также, по сути, писали плутовские романы, а те, кто экранизировал их, - снимали плутовское кино. И вот - достойный продолжатель вековой традиции.

Марти в исполнении Тимати Шаламе - обманщик и плут, юный Остап Бендер от пинг-понга, и поэтому смотреть кино - это как играть в наперстки. Непонятно, где именно окажется шарик. Фильм несется на огромной скорости - такой, на которую способна лишь нищая, но энергичная молодость. Герой Шаламе говорит пулеметными очередями слов - артисту нужно дать приз только за то, что он выучил столько текста, ну и, конечно, за то, что несколько лет учился играть в настольный теннис, дабы достоверно выглядеть на экране чемпионом (напомним, что "Золотой Глобус" уже у Шаламе в руках).

В "Марти Великолепном" рассказана судьба бедного парнишки, которому семья предначертала быть продавцом обуви. Он прямо в подсобке магазина занимается любовью с подругой детства (Одесса Эзайон), которая, впрочем, замужем, но это никому не мешает (с этой откровенной шокирующей сцены и начинается кино). Марти заимствует деньги у дяди, чтобы отправиться на турнир. Он выбивает себе номер в дорогом отеле, заводит роман с кинозвездой (Гвинет Пэлтроу). И пытается вступить в бизнес-отношения с ее мужем (Кевин ОʼЛири - настоящий бизнесмен, непрофессиональный актер - тем и хорош). Марти всех обманывает, за ним все гонятся, но у него есть цель! И она оправдывает все средства. Или кажется, что оправдывает. У героя есть конкретный прототип. И хотелось бы сказать, мол, вот как нужно неформально и привлекательно снимать про гордость нации и ненавязчиво проводить идеологию, если бы не один момент.

Самым ценным в фильме в итоге для автора этих строк оказалось то, что он - о бизнесе и нравах, царящих в этом мире. Марти постоянно носится с идеями, которые разбрасывает с щедростью ребенка, пускающего мыльные пузыри. Вот его идея про то, что теннисные мячики для пинг-понга должны быть оранжевого цвета. Тут же ее пустил в дело предприимчивый папаша друга детства Марти. Муж кинозвезды, который даже и близко не знал, что такое настольный теннис, вот уже разрабатывает новые ракетки повышенного качества и разворачивает масштабную рекламную кампанию своей фирмы, которая занимается перьевыми ручками (время действия 1959 год). Марти же при этом все еще в бегах, без денег, подруга уже беременна, а дядя грозится вернуть его в обувной магазин, шантажируя отношением к матери и нанимая полицейских для типично семейных разборок.

Конечно, ловкий плут обходит всех на повороте, истрепав немало зрительских нервных клеток, а также - нервов своих родных и знакомых. И это оказывается гораздо важнее, чем разные бизнес-схемы, но, похоже, только в кино. Потому что и в реальности бизнес вокруг промо и создания фильма берет верх, и остается только поражаться грамотной и неиссякаемой деловой стратегии продвижения картины. В небо запускали оранжевый дирижабль, на который взбирался Тимоти Шаламе, толстовки с оранжевыми звездами и надписью Marty Supreme надевали на мероприятия самые крутые звезды и так далее.

Оранжевым шариком докатится "Марти Великолепный" до золотого "Оскара". Главный приз, конечно, не получит, но и без победы не уйдет - прямо как главный герой в картине. Кстати, эпизод в фильме, когда оранжевые шарики летят на улицу, можно назвать одним из лучших в истории кино.