Представлены кадры сериала «Мэдисон»

Компания Paramount представила первые кадры сериала «Мэдисон» — спин-оффа культового «Йеллоустоуна». Проект стартует 14 марта на стриминговом сервисе Paramount+.

© Чемпионат.com

Сюжет сериала повествует об истории семьи Клайберн. Они переехали из Нью-Йорка и теперь живут близ реки Мэдисон в Монтане. Авторы рассказали, что шоу представляет собой трогательное исследование горя и человеческих взаимоотношениях.

© Paramount

© Paramount

© Paramount

© Paramount

© Paramount

© Paramount

© Paramount

© Paramount

© Paramount

В «Мэдисон» главные роли сыграли Мишель Пфайффер («Звездная пыль»), Курт Рассел («Омерзительная восьмерка»), Бо Гарретт («Доктор Хаус»), Эль Чепмен («Мой ужасный сосед»), Мэттью Фокс («Остаться в живых») и другие актёры. Исполнительным продюсером проекта выступил Тейлор Шеридан — создатель сериала «Йеллоустоун».