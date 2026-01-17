Хабенский в главной роли: что известно о фильме «Здесь был Юра»
5 февраля на экраны выйдет фильм «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли. Что известно о ленте — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет
30-летние Олег и Серега все еще мечтают стать рок-звездами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде дяди Олега — 50-летнего Юры, мужчины с ментальными особенностями, которого музыканты ни на минуту не могут оставить без присмотра.
В ролях:
- Константин Хабенский — Юра;
- Кузьма Котрелев — Серега;
- Денис Парамонов — Олег;
- Александр Поршин — Чеба;
- Даша Котрелева — Ксюха;
- Юлия Черепнина — Нана;
- Елена Моисеева — тетя Марина;
- другие актеры.
Кто снимал:
- продюсеры — Иван Яковенко, Артем Турдаков, Маргарита Стрельцова и Сергей Бредюк;
- режиссер-постановщик — Сергей Малкин;
- сценаристы — Сергей Малкин и Юлиана Кошкина;
- оператор-постановщик — Филипп Задорожный.
Интересные факты:
- «Здесь был Юра» — полнометражный дебют режиссера Сергея Малкина;
- фильм удостоился гран-при III фестиваля актуального российского кино «Маяк»;
- сценарий картины основан на реальной истории, которая произошла с режиссером и его друзьями несколько лет назад;
- актеры специально для фильма создали небольшую рок-группу и перед съемками ездили вместе с режиссером на репетиции. В одной из сцен актеры выступают вживую на концерте перед зрителями;
- Константин Хабенский, сыгравший Юру, за весь фильм не произнес ни одной реплики, а также получил приз за лучшую мужскую роль в рамках фестиваля «Маяк».
Кузьма Котрелев — о съемках
Исполнитель одной из главных ролей Кузьма Котрелев поделился тем, что каждую сцену в этом фильме он играл, понимая, что все эти события происходили в реальной жизни, а чувства действительно кем-то проживались.
И как же чудесно и удивительно быть здесь и иметь возможность немного приоткрыть миру такого талантливого и замечательного человека, как Сережа Малкин! Не только как режиссера (с этим он прекрасно справляется сам), но и как человека. В этом проекте очень многое идет от него, — рассказал актер.
Говоря о Константине Хабенском, Котрелев отметил, что поражается тому, насколько талантливо, тонко и «без малейшей фальши» он сыграл человека с ментальными особенностями.
С каким уважением он подошел к теме инвалидности и как бережно выстроил характер героя. Причем всю эту характерность он придумал сам! Они с Сережей что-то обсуждали, но мы до конца не знали, каким именно будет наш Юра. И когда впервые его увидели, то в ту же секунду поняли: это будет невероятно, — отметил Котрелев.
