Что известно о фильме «Здесь был Юра»

5 февраля на экраны выйдет фильм «Здесь был Юра» с Константином Хабенским в главной роли. Что известно о ленте — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/e0250fb10f40d719ac9f145c2b55d1ba"/>

30-летние Олег и Серега все еще мечтают стать рок-звездами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде дяди Олега — 50-летнего Юры, мужчины с ментальными особенностями, которого музыканты ни на минуту не могут оставить без присмотра.

В ролях:

Кто снимал:

продюсеры — Иван Яковенко, Артем Турдаков, Маргарита Стрельцова и Сергей Бредюк;

режиссер-постановщик — Сергей Малкин;

сценаристы — Сергей Малкин и Юлиана Кошкина;

оператор-постановщик — Филипп Задорожный.

Интересные факты:

«Здесь был Юра» — полнометражный дебют режиссера Сергея Малкина;

фильм удостоился гран-при III фестиваля актуального российского кино «Маяк»;

сценарий картины основан на реальной истории, которая произошла с режиссером и его друзьями несколько лет назад;

актеры специально для фильма создали небольшую рок-группу и перед съемками ездили вместе с режиссером на репетиции. В одной из сцен актеры выступают вживую на концерте перед зрителями;

Константин Хабенский, сыгравший Юру, за весь фильм не произнес ни одной реплики, а также получил приз за лучшую мужскую роль в рамках фестиваля «Маяк».

Кузьма Котрелев — о съемках

Исполнитель одной из главных ролей Кузьма Котрелев поделился тем, что каждую сцену в этом фильме он играл, понимая, что все эти события происходили в реальной жизни, а чувства действительно кем-то проживались.

И как же чудесно и удивительно быть здесь и иметь возможность немного приоткрыть миру такого талантливого и замечательного человека, как Сережа Малкин! Не только как режиссера (с этим он прекрасно справляется сам), но и как человека. В этом проекте очень многое идет от него, — рассказал актер.

Говоря о Константине Хабенском, Котрелев отметил, что поражается тому, насколько талантливо, тонко и «без малейшей фальши» он сыграл человека с ментальными особенностями.

С каким уважением он подошел к теме инвалидности и как бережно выстроил характер героя. Причем всю эту характерность он придумал сам! Они с Сережей что-то обсуждали, но мы до конца не знали, каким именно будет наш Юра. И когда впервые его увидели, то в ту же секунду поняли: это будет невероятно, — отметил Котрелев.

