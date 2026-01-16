Когда выйдет фильм «Заклятие: Первое причастие»

Компания Warner Bros. назвала дату релиза нового фильма по хоррор-франшизе «Заклятие». Лента с подзаголовком «Первое причастие» выйдет в мировой прокат 10 сентября 2027 года, спустя два года после релиза финала основной серии.

© Чемпионат.com

Сценарий картины сейчас ппишкт Ричард Найнг и Йен Голдберг — авторы сюжетов фильмов «Проклятие монахини 2» и «Заклятие 4: Последний обряд». Новая картина расскажет о ранних приключениях главных героев серии Эдде и Лоррейн Уоррен. Вернутся ли Патрик Уилсон и Вера Фармига к своим ролям, пока неизвестно.

Таким образом, франшиза «Заклятие» получит уже 10-й фильм, учитывая трилогию спин-оффов «Проклятие Аннабель» и дилогию «Проклятие монахини». Общие сборы вселенной составляют более $2,4 млрд.