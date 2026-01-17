«Броненосец "Потемкин"» выйдет в повторный прокат

29 января в кинотеатрах страны выходит фильм Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин". Повторный релиз новой оцифрованной копии приурочен к 100-летию картины и выходу книги "История постановки фильма "Броненосец "Потемкин" Вениамина Вишневского от издательства "Киноартель 1895".

Время и место действия в фильме - Российская империя, июнь 1905 года. Матросы Черноморского флота, служащие на броненосце "Князь Потемкин-Таврический", отказываются от борща с испорченным мясом. На судне зреет бунт. Бунтовщиков приговаривают к расстрелу, но команда корабля под предводительством матроса Вакуленчука объединяется против офицеров. Параллельно на берегу Одессы начинаются общественные волнения, которые войдут в историю как часть Первой русской революции.

Фильм "Броненосец "Потемкин" в свое время задумывался как специальный культурный проект, приуроченный к 20-летию революционных событий 1905 года. По сценарию Нины Агаджановой-Шутко фильм должен был состоять из ряда исторических эпизодов: от Русско-японской войны до общественных восстаний в Санкт-Петербурге. Молодой 27-летний режиссер Сергей Эйзенштейн решил ограничиться одним эпизодом - восстанием матросов на броненосце. Картина снималась в Одессе на местах исторических событий, в том числе эпизод с коляской на знаменитой бульварной лестнице, которая впоследствии получила название "Потемкинская". Зрительская премьера фильма "Броненосец "Потемкин" состоялась 18 января 1926 года в московском электротеатре "Художественный". Со временем "Броненосец "Потемкин" был признан "лучшим фильмом всех времен и народов". И вот, спустя 100 лет, картина снова выходит в широкий прокат.