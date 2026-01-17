«Аватар 3» добрался до России: каким получился новый блокбастер Джеймса Кэмерона

До российского параллельного проката наконец добрался главный блокбастер сезона — уже собравший больше миллиарда долларов по всему миру «Аватар: Огонь и пепел». Третья часть эпопеи Джеймса Кэмерона о борьбе расы на'ави с землянами (и не только) за родную планету Пандору вновь очаровывает зрителей, но вызывает при этом и много вопросов. Ключевые из них обозначает рецензия «Ленты.ру».

У расы высоченных синих людей на’ави снова проблемы. Во-первых, на окраине родной Пандоры сидят земляне, которые не оставляют надежды на переезд в местные кущи с превращенной, наконец, в токсичную свалку родной планеты. Во-вторых, у бессменного предводителя земного воинства полковника Куорича (Стивен Карпентер) есть личный мотив — на’ави воспитывают его сына Паука (Джек Чемпион). После гибели Куорича в финале первой картины мальчик считался сиротой, но потом папа воскрес в образе синего аватара. Теперь он возродился вновь (в том же облике) и хочет вернуть себе родительские права.

Дата выхода: 15 декабря

15 декабря Страна: США, Канада

США, Канада Продолжительность: 3 часа 17 минут

3 часа 17 минут Режиссер: Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Уна Чаплин, Джек Чемпион

Приемные родители Паука — бывший американский морпех Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и его местная жена Нейтири (Зои Салдана) — всерьез размышляют над тем, чтобы выслать или вовсе прибить розовокожего подростка. Дополнительным поводом для невеселых раздумий является гибель по вине Паука настоящего сына Салли и Нейтири в конце прошлого фильма. Ну и, наконец, помимо вновь воскресшего Куорича, на синих на’ави нападают выкрашенные в красное земляки под предводительством шаманки по имени Варанг (Уна Чаплин). В общем, все обстоятельства подталкивают героев к выбору между добровольной гибелью и переходом в контрнаступление.

Учитывая, что речь не про траурную киномедитацию на геноцид туземцев, а про 400-миллионный блокбастер, догадаться о том, что выберут Салли и компания, совсем не сложно

Но никто в конце 2009 года не мог представить, чем обернется первая экскурсия на Пандору с Джеймсом Кэмероном в качестве гида. Над первым фильмом он работал 15 лет, это с самого начала был проект всей жизни. Обычно такие долгострои добром не кончаются, так что когда «Аватар» стал самой кассовой картиной в истории, все окончательно убедились: никто не понимает, что нужно зрителю, лучше Кэмерона. Правда, обещанной 3D-революции не вышло — без магии имени волшебство разноцветных очков срабатывало через два фильма на третий. Сам режиссер тем временем отправился на дно морское (он там проводит много времени со времен «Титаника», и по «Аватару» это чувствуется) готовить новые серии своих пандорских хроник. На словах продолжения были не за горами, на деле же между двумя первыми частями прошло 13 лет. Не будем перечислять, что случилось за это время — и так понятно, что мир стал другим. И на этом фоне успех второго «Аватара» с подзаголовком «Путь воды» совсем не удивлял.

Фильм Кэмерона сработал как машина времени — но немного не в том смысле, в котором задумал автор. Вместо 2150-х, в которых разворачивается действие «Аватаров», «Путь воды» исправно возвращал всем желающим 2009-й, который из 2022-го выглядел совсем-совсем безоблачным. Ретроманская эйфория несколько затушевала тот очевидный факт, что ничего нового Кэмерон за годы производства не придумал. Обещанные изменения были многочисленны, но декоративны, а сюжет лишь командовал героям, куда бежать, чтобы у камеры был повод еще полетать над зелеными просторами и голубыми далями.

Поразивший публику в 2009-м сюжет об отказе землянина от своей идентичности дожил до новейших времен в виде смутного воспоминания.

Но вот между вторым и третьим фильмом прошло в четыре раза меньше времени, и никто не успел по-настоящему соскучиться по клану Салли. Так что неудивительно, что претензии обрушились на голову 71-летнего режиссера в двойном объеме. «Аватару» пеняют на кризис идей и раздутый хронометраж, «Пламя и пепел» получил от критиков самые низкие оценки за всю трилогию (66 процентов на Rotten Tomatoes). Разумеется, недовольство критиков не помешало фильму к настоящему моменту собрать уже 1,2 миллиарда долларов, трижды окупившись в прокате (у публики на том же Rotten Tomatoes фильм набрал 90 процентов положительных отзывов). Среди прочего, это означает, что уже запланированные Кэмероном (но не запущенные в производство) четвертый и пятый «Аватары» с большой долей вероятности состоятся.

Коммерческий успех — повод для поклонников фильма попенять критикам на оторванность от народа, однако перед любителями кино после (или вместо) работы и профессиональными зрителями все-таки стоят разные задачи. Сборы (и даже кассовые рекорды) не являются критерием качества — в России ходят на «Чебурашку» и «Буратино», но вряд ли многие зрители назовут их самым любимым зрелищем. «Аватар» тоже не только и не столько фильм, сколько бренд. Он включает в себя и напоминания о славном прошлом, и бесплотный, совершенно безопасный призрак позабытой революции, и духоподъемные мысли о победе всего хорошего над всем плохим. И нет ничего страшного или чрезвычайно провокационного в том, что в «Пламени и пепле» хорошие туземцы снова сажают на копья и колья плохих землян. В конце концов, никто из нас не считает население родной планеты сплошь состоящим из хороших людей, и каждый когда-нибудь чувствовал себя синим пришельцем во враждебной среде. Да и среди здешних, экранных негодяев то и дело появляется кто-нибудь симпатичный — например, Джованни Рибизи, который без особых на то причин ходит по командному пункту в трусах. Другое дело, что не совсем понятно, зачем в 2025 году смотреть фильм, представляющий собой развернутую и прекраснодушную метафору, скажем так, туземного реванша.

Хотя желание американского режиссера извиниться таким образом перед коренным населением своего материка, а заодно и перед китами, выглядит, безусловно, трогательно.

Если первый «Аватар» нес в себе хотя бы элементы честной научной фантастики, то третий — это в лучшем случае что-то в духе «Принцессы Марса» и других романов из марсианского цикла Эдгара Райса Берроуза, опубликованных больше ста лет назад. «Пламя и пепел» — это нравоучительное фэнтези, сказка-ложь, которая ничуть не стыдится многозначительности, с которой ведет зрителя к неизбежному нравственному уроку. Неотвратимость победы добра здесь читается с первых кадров, и в этот же момент «Аватар» проигрывает настоящему моменту человеческой истории, в котором интриги куда больше.

Кэмерон когда-то рассказывал, как тяжело было придумывать мир Пандоры, но, если не вдаваться в подробности, то мир на’ави явно нарочно сделан похожим на наш. Даже роды здесь, несмотря на особенности инопланетной анатомии, такие же, как у нас — разве что почему-то без пуповины. Та же близость видна во флоре и фауне, хотя разумные киты тулкуны, безусловно, удались. Тем не менее уровень дизайнерской и прочей фантазии здесь примерно тот же, что у иллюстраторов фэнтези из числа последователей Бориса Вальехо. Строго говоря, и «Аватара» стоит сравнивать не со «Звездными войнами», а с классическими голливудскими пеплумами типа «Бен-Гура» или «Клеопатры» — высокобюджетным трешем, у которого есть свои верные фанаты. В том числе, кстати, на территории бывшего СССР. Вполне вероятно, что через полвека, когда космические корабли отправятся с загибающейся Земли на поиски нового дома для человечества, такой фан-клуб будет и у «Аватара».

Впрочем, жизнь показывает, что потенциальных зрителей от встречи с «Пламенем и пеплом» не отвращают никакие проблемы детища Кэмерона.

Работает и магия бренда, и новогодне-рождественское предвкушение праздника (на котором Кэмерон играет уже в третий раз). «Аватар» по-прежнему исправно раздражает зрительные нервы прохладной синеватой палитрой с всполохами красненького, а исполинский хронометраж располагает относиться к этому конкретному походу в кино как к особому приключению вроде длительной поездки в плацкартном вагоне. На моем сеансе через десять минут запахло бургерами и огурцами, а высокопарные диалоги про кровь предков уютно заглушило чавканье. Разделавшись с принесенными продуктами, часть зрителей безо всякого стыда и с чувством выполненного долга покинула зал, не дожидаясь счастливого финала.