Сколько просмотров собрали тизеры фильма «Мстители: Судный день»

Издание The Hollywood Reporter поделилось статистикой просмотров тизеров предстоящего супергеройского фильма Marvel «Мстители: Судный день». По данным СМИ, четыре ролика в общей сложности набрали более 1 млрд просмотров.

© Чемпионат.com

Первый тизер был посвящён Стиву Роджерсу, второй — Тору. В третьем и четвёртом показали Людей Икс, Шури, М'Баку, Нэмора и Существо. Такого высокого результата по просмотрам ролики достигли, несмотря на показ в кинотеатрах и дальнейшие сливы некачественных версий в интернет. В издании также отметили, что активность в социальных сетях для каждого тизера была почти в два раза больше, чем у других проектов Marvel.

Мировая премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. Картина расскажет, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет четвёртая часть Человека-паука с Томом Холандом — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.