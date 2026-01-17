Cъемки фильма «Minecraft в кино 2» стартуют в конце апреля

На «Ночном шоу с Джимми Фэллоном» гостем стал знаменитый актёр Джейсон Момоа («Аквамен»). Он рассказал о старте производства фильма «Minecraft в кино 2».

По словам артиста, съёмки сиквела начнутся в конце апреля 2026 года. Момоа также отметил, что сценарий второй части получился значительно лучше оригинала — он даже смеялся вслух, когда читал его.

Мы начинаем снимать в конце апреля. Сценарий ещё лучше, чем у первой части. Он настолько хорош, что я смеялся вслух. Я очень давно так не реагировал на текст.

Первая часть «Minecraft в кино» вышла в 2025 году. События ленты разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути. Картина собрала в мировом прокате более $ 950 млн, став третьим самым кассовым фильмом 2025 года. Премьера сиквела состоится 23 июля 2027 года.