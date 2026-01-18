Самые ожидаемые сериалы 2026 года

Топ-21 сериалов 2026: подборка, топ, рейтинг, трейлер, что посмотреть
Выбираем главные хиты наступившего года.
В плане сериалов 2026-й будет фееричным. Новый спин-офф «Игры престолов», возвращение «Клиники», «Теда Лассо» и «Пацанов», эпичная экранизация Стругацких — это лишь малая часть грядущих хитов. Но какой сериал самый ожидаемый? Узнаем, когда вы проголосуете.
«Пацаны», пятый сезон
- Жанр: фантастика, боевик, драма
- Режиссёры: Филип Сгриккиа, Фред Туа, Сара Бойд
- Актёры: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр
- Дата выхода: 8 апреля 2026 года
На протяжении семи лет Хоумлендер становился увереннее, обретал всё бо́льшую власть и шёл к доминации. К финалу прошлого сезона его возможности стали безграничными, так что харизматичный подонок поставил героям болезненный шах. Теперь их спасут лишь открытое сражение и пара козырей в виде вируса и Мари из «Поколения Ви». Начнётся бойня уже 8 апреля.
«Джон Уик: Под высоким столом»
- Жанр: боевик, драма
- Режиссёр: Чад Стахелски
- Актёры: неизвестно
- Дата выхода: 2026 год
Спин-оффам «Джона Уика» везёт через раз: если «Балерина» вышла удачной, то «Континенталь» заменял снотворное. Высоки шансы, что «Под высоким столом» станет успехом. Всё же за режиссуру отвечает Чад Стахелски, а сюжет рассказывает о временах после смерти Уика, когда в Правлении кланов началась борьба за власть.
«Трудно быть богом»
- Жанр: фантастика, драма, приключения
- Режиссёр: Дмитрий Тюрин
- Актёры: Сергей Безруков, Фёдор Бондарчук, Никита Кологривый
- Дата выхода: 2026 год
Экранизация романа братьев Стругацких, где продвинутый землянин попал в мир на стадии позднего Средневековья. В таких условиях герой чувствует себя практически богом. Но насколько сильно он может влиять на прогресс? Должен ли он свергать тоталитарный режим, спасать гениев и тащить планету к счастью? Выбор невыносимо сложный и полон драмы.
«Рыцарь Семи Королевств»
- Жанр: фэнтези, боевик, драма
- Режиссёры: Оуэн Харрис, Сара Адина
- Актёры: Финн Беннетт, Дэниэл Ингс, Сэм Спруэлл
- Дата выхода: 18 января 2026 года
В «Рыцаре Семи Королевств» будет меньше размаха и политических интриг. Это камерное приключение, где неловкий рыцарь и грязный мальчишка путешествуют по королевствам и встревают в одну неприятность за другой. Нюанс в том, что курьёзы напоминают о лучших фильмах Гая Ричи, а тот самый пацан — Таргариен и будущий король.
«Бегущий по лезвию 2099»
- Жанр: фантастика, боевик, драма
- Режиссёр: Джонатан ван Тюллекен
- Актёры: Уил Кобан, Мишель Йео, Хантер Шафер
- Дата выхода: 18 декабря 2026 года
Новая история в мире, где люди соседствуют с репликантами, но временами кажутся бесчеловечнее машин. В центре сюжета беглянка Кора, которая из-за проблем постоянно меняет личность и в завязке вынужденно становится охотницей за головами. Вот только плёвое дело приводит к заговору, который угрожает всему городу.
«Дом дракона», третий сезон
- Жанр: фэнтези, драма
- Режиссёры: Клер Килнер, Гита Васант Пател, Мигель Сапочник
- Актёры: Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Оливия Кук
- Дата выхода: лето 2026 года
Прошлые сезоны «Дома дракона» напоминали грузовик, что едет в стену и никак не врежется. Зрители десяток раз говорили: «Теперь-то начнётся бойня» — и обычно ошибались. Однако дальше тянуть нельзя, ведь надежда на мир погибла, армии готовы, ультиматумы поставлены. Поэтому рассчитываем на эпик и гибели героев, драконов, невинных.
«Разделение», третий сезон
- Жанр: фантастика, боевик, драма
- Режиссёры: Бен Стиллер, Ифа Макардл, Ута Бризвитц
- Актёры: Адам Скотт, Бритт Лауэр, Зак Черри
- Дата выхода: конец 2026-го
В конце прошлого сезона герои провернули хитрый план, выяснили многие тайны корпорации и даже вытащили из заточения Джемму. Нюанс в том, что в процессе они убили человека. У этого может быть уйма последствий — преследование «Люмона», бунт сотрудников и борьба за свободу разделённых. История точно выйдет интересной!
«У Марго проблемы с деньгами»
- Жанр: драма, комедия
- Режиссёр: Дэвид Э. Келли
- Актёры: Эль Фаннинг, Николь Кидман, Мишель Пфайффер
- Дата выхода: 15 апреля 2026 года
Героиня оказывается без работы, с младенцем на руках и на грани выселения. Из отчаяния приличная девушка заводит OnlyFans и внезапно становится популярной. Смотреть стоит как минимум ради Эль Фаннинг в главной роли. Её партнёрами тоже станут звёзды уровня Николь Кидман и Мишель Пфайффер.
«Ведьмак», пятый сезон
- Жанр: фэнтези, боевик, драма
- Автор: Лорен Шмидт Хиссрич
- Актёры: Лиам Хэмсворт, Аня Чалотра, Фрейя Аллан и другие
- Дата выхода: конец 2026 года
Пятый сезон станет финальным для масштабной экранизации вселенной Анджея Сапковского на Netflix. Сюжет продолжит историю Геральта, Цири и Йеннифер, а финал обещает объединение героев, масштабные сражения и завершение их долгого пути на Континенте.
«Фурия»
- Жанр: боевик, криминал, детектив
- Режиссёр: Александр Хант
- Актёры: Алена Долголенко, Юлия Пересильд, Сергей Безруков
- Дата выхода: 2026 год
Киновселенная Bubble развивается. В этот раз героем станет не обычный полицейский из Питера, а тайный спецагент Красная Фурия. Это наша версии Чёрной вдовы — тоже ловкая, соблазнительная и смертоносная. Когда-то девушка ощущала беспомощность и потеряла семью, но после 10 лет тренировок готова отомстить.
«Красота»
- Жанр: фантастика, драма
- Режиссёр: Райан Мерфи
- Актёры: Роб Янг, Шанель Стюарт, Крис Силкокс
- Дата выхода: 21 января 2026 года
Сериал о мире, где бушует невиданный вирус. Сначала он делает человека дьявольски красивым и сексуальным, а затем убивает. Два агента расследуют смерти, но открывают одно безумное обстоятельство за другим. Сериал придумал и снял Райан Мерфи, автор «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений».
«One Piece. Большой куш», второй сезон
- Жанр: приключения, комедия, боевик
- Режиссёры: Марк Йoбст, Тим Соутэм, Эмма Салливан
- Актёры: Иньяки Годой, Эмили Радд, Макэню
- Дата выхода: 2026 год
В 2026-м Пираты Соломенной шляпы продолжат искать легендарное сокровище. Ожидается, что они посетят Логтаун, где казнили короля пиратов, отправятся в легендарный океан Гранд Лайн, столкнутся с секретной преступной организацией и даже встретят говорящего оленёнка. Если качество не снизится, приключения будут весёлыми.
«Клиника»
- Жанр: комедия, драма
- Режиссёр: Зак Брафф
- Актёры: Зак Брафф, Сара Чок, Дональд Фэйсон
- Дата выхода: 25 февраля 2026 года
Легендарная «Клиника» вот-вот вернётся. Но какой она окажется: как лучшие сезоны или как слабый последний? Узнаем 25 февраля, однако надеемся на лучшее. Всё-таки трейлеры умело давят на ностальгию, а на посту режиссёра Зак Брафф aka Джей Ди — то есть человек, который понимает «Клинику» и уважает зрителя.
«Фонари»
- Жанр: фантастика, боевик, триллер
- Режиссёры: Джеймс Хоуз, Гита Васант Пател, Алик Сахаров
- Актёры: Кайл Чендлер, Аарон Пьер, Нэйтан Филлион
- Дата выхода: лето 2026 года
Новый сериал в киновселенной DC от Джеймса Ганна. Героями станут Фонари, которые носят особые кольца и черпают силы из эмоций вроде воли, страха и сострадания. Если в комиксах Фонари были крутыми, то на больших экранах чаще утомляли. Удастся ли Ганну всё изменить? Шансы высоки, ведь наделять персонажей харизмой он умеет.
«Питт», второй сезон
- Жанр: драма
- Режиссёры: Дэмиэн Маркано, Аманда Марсалис, Джон Камерон
- Актёры: Ноа Уайли, Трэйси Айфичор, Патрик Болл
- Дата выхода: 8 января 2026 года
«Больница Питт» вышла в прошлом году и мгновенно стала чуть ли не лучшей драмой года. Зрителю показали всего одну смену из жизни врачей неотложки, но до отказа наполнили её приземлёнными эмоциями. Смерти и чудесные спасения, надломленность и сложные дилеммы, массовые теракты и комичные травмы. Удержать планку будет трудно, однако всё наверняка получится.
«Сорвиголова: Рождённый заново»
- Жанр: боевик, криминал, детектив
- Режиссёр: Александр Хант
- Актёры: Алена Долголенко, Юлия Пересильд, Сергей Безруков
- Дата выхода: 4 марта 2026 года
Во втором сезоне «Сорвиголова: Рождённый заново» Мэтту предстоит решить, кем он готов быть на самом деле – символом надежды для города или оружием в бесконечной тьме Адской кухни, которая теперь распространилась на весь Нью-Йорк. В конце первого сезона Кингпин получил беспрецедентную власть, а город погрузился во тьму. Герою предстоит найти своих друзей и попытаться спасти ситуацию.
«Пони»
- Жанр: шпионский триллер, драма
- Режиссёр: Сюзанна Фогель и Дэвид Исерсон
- Актёры: Эмилия Кларк, Хейли Лу Ричардсон и другие
- Дата выхода: 15 января 2026 года
Во времена холодной войны две сотрудницы американского посольства в Москве внезапно оказываются втянуты в опасную игру разведок. После трагического события им приходится выйти из тени и взять на себя роль, к которой они не были готовы. Ponies — напряжённый шпионский триллер о выживании, доверии и цене правды за «железным занавесом».
«Тед Лассо», третий сезон
- Жанр: комедия, драма
- Режиссёры: Деклан Лауни, М. Дж. Делани, Эрика Дантон
- Актёры: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Ханна Уоддингэм
- Дата выхода: середина 2026 года
Третий сезон «Теда Лассо» трогательно завершил историю и попрощался с фанатами. Однако Джейсон Судейкис и Apple решили: в рамках сериала можно поведать и другие истории. Особенность в том, что четвёртый сезон станет мягким перезапуском и расскажет о женской футбольной команде. Будем верить, что среди девиц найдутся харизматичные спортсмены уровня Джейми Тартта и Роя Кента.
«Эйфория», третий сезон
- Жанр: драма
- Режиссёры: Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл
- Актёры: Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини
- Дата выхода: весна 2026 года
В третьем сезоне сюжет переместится на пять лет вперёд, когда герои уже выпустились из школы и начали взрослую жизнь. Известно, что Нейт закрутит роман с Джулс, Мэдди станет танцовщицей и подружится с Ру, а один эпизод посвятят персонажу Ангуса Клауда, который погиб пару лет назад.
«Бриджертоны», четвёртый сезон
- Жанр: драма
- Режиссёры: Том Верика, Триша Брок, Шери Фоксон
- Актёры: Джули Эндрюс, Фиби Дайневор, Реге-Жан Пейдж
- Дата выхода: 29 января 2026 года
Любовная сага, где герои танцуют под каверы Билли Айлиш, купаются в сплетнях и строят любовь, вернётся в конце января. Главным героем станет Бенедикт Бриджертон. Это развратник и закоренелый холостяк, который наконец остепенится. Но кто завладеет его сердцем? Скоро узнаем.
«Квест Вижна»
- Жанр: фантастика, боевик
- Режиссёр: Терри Маталас
- Актёры: Пол Беттани, Джеймс Спэйдер, Рори Моллика
- Дата выхода: 2026 год
После приключений Ванды в городке Уэствью Вижн пропал с радаров и страдал от слияния собственных воспоминаний с теми, что запихнула в голову мисс Максимофф. Ожидается, что Вижн даже встретит Альтрона, побеседует с ним и, вероятно, наконец примет себя.