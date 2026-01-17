Российский фильм вошел в конкурс фестиваля инди-кино в США

Короткометражная кинокартина "Пикап" Виктории Лапушкиной с Лизой Ищенко и Арсением Сергеевым вошла в конкурс фестиваля инди-кино "Slamdance" (США), фильм в Лос-Анджелесе представит режиссер картины. Об этом сообщил в беседе с ТАСС актер театра и кино Арсений Сергеев, известный по картинам "Кибердеревня", "Тайны госпожи Кирсановой".

«Наш короткометражный фильм "Пикап" взяли в конкурс фестиваля инди-кино "Slamdance". Режиссер - Виктория Лапушкина, выпускница Московской Школы кино и сценарной лаборатории Жоры Крыжовникова в Школе "Индустрия". Она представит картину в Лос-Анджелесе. Мы единственные конкурсанты из России на киносмотре», — сказал он.

Главную роль в фильме исполнит молодая актриса Лиза Ищенко, известная по ролям в сериалах "Алиса не может ждать", "Трасса" и в триллере Константина Богомолова "Хороший человек".

«Когда я прочитал сценарий "Пикапа", сразу понял юмор этой истории. Мой герой Леша - искренний, наивный, но при этом обладает стержневым характером. Благодарен режиссеру Вике, и всей съемочный команде. Съемки происходили в абсолютной любви и поддержке друг друга», — добавил Сергеев.

Фестиваль независимого кино "Слэмдэнс" посвящен начинающим кинематографистам. Недавно он переехал из Парк-Сити (штат Юта) в Лос-Анджелес, где пройдет с 19 по 25 февраля.