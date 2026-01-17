Режиссер призвал депутатов рассмотреть вопрос о возрождении Госкино

Кинопродюсер и сценарист Сергей Члиянц обратился к депутатам с призывом поднять вопрос о возрождении Госкино России.

По мнению эксперта, сегодня система управления киноотраслью выстроена некорректно: государство представлено в ней лишь департаментом Министерства культуры, что, как считает Члиянц, порождает конфликт интересов и приводит к размыванию ответственности.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он подчеркнул необходимость создания персонального органа управления с чётко обозначенной профессиональной ответственностью руководителя — по образцу времён Армена Медведева. Члиянц убеждён, что такое институциональное изменение способно стать драйвером позитивных преобразований во всей отрасли.

Ранее руководитель независимого профсоюза актёров театра и кино, российский актёр, продюсер Денис Кирис заявил в пресс-центре НСН, что у отечественных кинематографистов появилось больше возможностей позиционировать себя на рынке, однако отрасли не хватает финансирования.