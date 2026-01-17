Когда выйдет фильм «Паранормальное явление 8»

Компания Paramount раскрыла дату премьеры фильма ужасов «Паранормальное явление 8». Следующая часть знаменитой серии хорроров выйдет в мировом прокате 21 мая 2027 года.

© globallookpress

Сюжет предстоящей картины пока неизвестен. Режиссёром ленты стал Иэн Туасон, известный по созданию хоррор-короткометражек в формате виртуальной реальности — они собрали миллионы просмотров на YouTube. Продюсером фильма выступит Джеймс Ван, автор культовой франшизы «Заклятие» и режиссёр первого «Астрала».

Серия «Паранормальное явление» запустилась в 2007 году с выходом первого фильма. Главная особенность серии — псевдодокументальная съёмка в жанре мокьюментари, где зрители следят за главными героями с камер видеонаблюдения. За всё время во франшизе выпустили семь фильмов, их общие сборы превышают $900 млн.