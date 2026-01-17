Расписание выхода 2-го сезона сериала «Секс. До и после» с Юлией Снигирь
23 января стартует второй сезон сериала «Секс. До и после». События продолжения развернутся в Санкт-Петербурге. В новых эпизодах авторы сосредоточатся на восприятии непосредственно секса, подробно изучив, как интимная жизнь или её отсутствие влияют на людей. Главную роль сыграла Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»).
Всего во второй сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить каждую пятницу в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительной серии состоится 27 февраля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Секс. До и после»
- 1-я серия — 23 января;
- 2-я серия — 23 января;
- 3-я серия — 30 января;
- 4-я серия — 30 января;
- 5-я серия — 6 февраля;
- 6-я серия — 6 февраля;
- 7-я серия — 13 февраля;
- 8-я серия — 13 февраля;
- 9-я серия — 20 февраля;
- 10-я серия — 20 февраля;
- 11-я серия — 27 февраля;
- 12-я серия — 27 февраля.