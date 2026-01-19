Эффект Чебурашки. Почему советские сказочные герои бьют рекорды?

Любопытный факт: хорошую конкуренцию телефонному экрану на этих каникулах для россиян составил киноэкран. Рекорд по посещаемости кинотеатров — почти 20 миллионов проданных билетов. Кассу взяли советские ремейки. Почему сказочные герои детства делают продюсеров миллиардерами, выяснял специальный корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

«Все новое — это не забытое еще старое», ну, или «старый киногерой — лучше новых двух». Судя по всему, по такому принципу российский кинопрокат боролся за зрителя в минувшую новогоднюю декаду.

Кассовые сборы российских кинотеатров по итогам «новогодней битвы» 2026 года впервые превысили 10 миллиардов рублей. И это на треть больше, чем в прошлом году.

Ну, а это несомненный и для многих неожиданный лидер. Многие выступали против экранизации «Чебурашки», ругали за отсутствия морали, а авторов фильма — за то, что выезжают не на своих новых идеях, а на советской классике. Такое уже бывало, и не раз.

«Это прекрасные, гениальные фильмы, сделанные в жестких рамках профессиональной и идеологической цензуры и редактуры. У них были очень жесткие рамки контроля государства. И любой вот этот проект, не суть или «Ирония судьбы», или что-то про Высоцкого, или про Чебурашку, — то есть вот все старые наши известнейшие и успешнейшие советские кинопроекты притягиваются сюда с одной только целью — заработать бабла!» — отметил народный артист России, депутат Государственной думы России Дмитрий Певцов.

Первое «чебурашкино жилье» так и стоит в Измайловском Кремле Москвы. Только теперь его «витрины» — это все киноэкраны страны! С которых продают не апельсины, а сам образ этого странного существа. Прибыль просто поражает! На деньги, вырученные с продажи билетов на очередную франшизу «Чебурашка-2», можно купить почти пятьдесят тысяч тонн апельсинов! Пять миллиардов рублей выручили. Это абсолютный рекорд в стране за всю историю кинематографа. Так что теперь никакого прощай Чебурашке, только до свидания!

Сценарист и режиссер: все те же Вячеслав Зуб и Сергей Дьяченко, что и первую часть снимали. По сюжету, Чебурашка вот уже год живет у Гены, освоился и даже хулиганит. В этот раз старую советскую классику еще больше осовременили. Взять хотя бы линию сюжета, очень понятную взрослым жителям мегаполисов. Римма, прототип Шапокляк, хочет снести дом Гены под свой парк развлечений. Рейдерский захват! Недетская тема!

Вячеслав Зуб сценарист франшизы о Чебурашке «Не детская, но здесь должно быть, ну всегда кино, это не детское кино, это семейное кино. И тема с недвижимостью — это ведь о потере, о выборе у Шапокляк между внучкой и ее корпорацией, о том, что для нее важнее намного отношения, и люди всегда важнее денег. Поэтому да, но использование каких-то конъюнктурных ходов типа рейдерского захвата, это скорее есть такое правило: не надо иногда усложнять».

Образ старый — подача новая. Чебурашка кинематографический, с 3D-графикой, спецэффектами зрителю, что называется, зашел. 10 миллионов человек посмотрели за новогодние праздники.

«Вообще фигура Чебурашки стала какой-то культовой. Я смотрю, там анонс на 1 января 2027 года — «Чебурашка-3» будет, то есть это стало таким сериалом».

Аншлаг на российское кино объясняются и охлаждением отношений с Западом. США со своими санкциями и в кинематографическом смысле себе в ногу выстрелили. Голливуда в прокате почти нет. Более 70% — отечественный продукт! Причем год от года все качественнее. Осталось главному научиться — новым сюжетам. Как когда-то, в советские времена, когда худсоветы помогали генерировать новые идеи и новые сценарии.

«В советские времена в редакционный совет входили сами кинематографисты. Фильмы от двух до трех лет не могли запуститься, потому что не устраивал сценарий, понимаете? И редакторы его правили в течение двух-трех лет. Поэтому в те годы кино было идеальным!», — рассказал аналитик кинобизнеса Сергей Лавров.

Сегодня ситуация в корне другая. Если государство выделяет деньги на фильм, то их в первую очередь надо, что называется, «отбить». Любым путем, за счет проданных билетов.

«Когда Чебурашка на экране — зал смеется. Когда все остальные — зал молчат. Понимаете? Ну, то есть, как бы пришли на Чебурашку. А сюжет тут особо неважен, на самом деле!» — отметил Сергей Лавров.

Вся эта история с переигрыванием старых сюжетов пришла к нам с Запада. Фильмы собирали неоднозначные рецензии, не раз проваливались, но режиссеры упрямо ходили по тонкому льду! Еще чуть-чуть — и научатся!

Вот она — любовь внезапная. Вот наглядный пример. Впервые за 35 лет творчества песни Кадышевой в топах музыкальных чартов. И это без всякого пиара. Ну, колдунья, не иначе.

А еще у Татьяны Булановой, группы «Любэ» и многих тех, кто десятки лет назад был на музыкальном олимпе — вторая юность. Дело за «важнейшим из искусств». И сколько еще шишек набьют новые режиссеры и сценаристы, никто не знает. Но точно известно, что они к этому стремятся. Тогда и Голливуд не нужен…