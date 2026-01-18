Как мир увидел фильм «Броненосец «Потемкин»

18 января исполняется 100 лет с момента первого зрительского показа шедевра режиссера Сергея Эйзенштейна "Броненосец "Потемкин". Рассказываем о неосуществленных замыслах, сложностях во время съемок и приеме картины зрителями в СССР и за рубежом

Амбиции размером с броненосец

В 1925 году Сергей Эйзенштейн снял свой первый полнометражный фильм "Стачка". Советская критика была в восторге — называли "крупной победой в развитии нашего киноискусства". Картину высоко оценили даже в Европе, удостоив золотой медали на Всемирной выставке в Париже.

А вот зрители плохо приняли фильм — художественный язык казался им слишком сложным. Но комиссии ВЦИКа это не помешало поручить режиссеру снять фильм к 20-й годовщине первой русской революции. Первоначально замысел был грандиозным. Комиссию по подготовке к празднику возглавлял нарком просвещения Анатолий Луначарский — еще в ее состав входили художник Казимир Малевич, режиссер Всеволод Мейерхольд и другие видные деятели. Эйзенштейн заявлял, что фильм "1905 год" будет столь же грандиозен, как немецкие "Нибелунги" — эпический фильм Фрица Ланга по мотивам средневековой германской поэмы. Команда предполагала охватить в кадре революционные события по всей стране — от Русско-японской войны до боев в Москве. В общем, в ходе совещания комиссия пришла к выводу, что необходимо снять "большую фильму, показанную в особых рамках, с ораторским вступлением, музыкальными (сольными и оркестровыми) и драматическими сопровождениями, по специально написанному тексту".

Непредвиденные сложности

Однако планы поменялись, столкнувшись с суровой реальностью — сценарий был утвержден в июне, а премьера должна была состояться 20 декабря. Съемки начались в Ленинграде. Удалось отснять несколько эпизодов, но работу затруднили проливные дожди и следующие за ними туманы. Госкино подсчитало, что полнометражный фильм потребует примерно 250 дней съемок и 20 тыс. статистов. Эйзенштейн даже предлагал заморозить проект. Тогда было принято решение сосредоточиться на одном историческом эпизоде — мятеже на броненосце "Потемкин" в июне 1905 года и последовавшей расправе над восставшими. Команда переместилась в Одессу и там уже все отсняла в предельно короткие сроки — всего за два месяца.

Хотя, конечно, это была непростая задача. Еще молодой Григорий Александров, который в будущем снимет "Веселых ребят", за день до премьеры разъезжал на мотоцикле между монтажными мастерскими и Большим театром, в котором планировался показ "Потемкина". Эйзенштейн и оператор фильма Эдуард Тиссэ доставили почти все части фильма для показа в последний момент, а вот Александрову необходимо было успеть доставить финальную сцену до того, как завершится демонстрация предыдущих. Он, конечно, успел.

Премьера "Потемкина"

Первая демонстрация фильма состоялась 24 декабря. Показ завершал официальное заседание ВЦИКа, посвященное юбилею. Первыми зрителями картины стали вся партийная верхушка страны, а также ведущие деятели советского авангардного искусства: режиссеры Лев Кулешов и Дзига Вертов, а также поэт Владимир Маяковский. По легенде, вскоре после премьеры он пришел в офис Госкинофабрики и потребовал немедленно выпустить фильм в широкий прокат. Изначально обсуждались лишь бесплатные праздничные показы, но менее чем через месяц был запущен коммерческий кинопрокат.

18 января 1926 года фильм был официально представлен широкому зрителю в московском кинотеатре "Художественный". Служебный персонал театра встречал посетителей в морской форме, фасад здания был превращен в модель броненосца, внутри висели спасательные круги и флаги, а перед началом показа играл горнист, обеспечивая полное погружение.

Конкуренция в московском кинопрокате была серьезной — одновременно с "Броненосцем" шел голливудский фильм "Робин Гуд", который пользовался популярностью у советских зрителей. Несмотря на это, "Потемкин" имел оглушительный успех. За первые недели проката его посмотрело более 300 тыс. зрителей. А вот в остальных регионах показывали картину крайне мало либо не показывали вообще. В Одессе, где он снимался, фильм выпустили в прокат только в 1927 году, когда страна праздновала уже другой юбилей — десятилетие Великой Октябрьской революции.

Фильму хлопал даже король

Но вскоре после московской премьеры советское руководство предоставило негатив фильма для продажи за рубежом. Первый зарубежный показ состоялся в Берлине на закрытом сеансе 21 января 1926 года, приуроченном к двухлетней годовщине смерти Ленина. Среди гостей был издатель Вилли Мюнценберг, деятель Коминтерна и медиамагнат, владевший несколькими киностудиями, который сыграет решающую роль в судьбе картины за рубежом.

Картина сначала чуть не лишилась шанса на широкий прокат в Германии — она не прошла цензуру. Однако Эйзенштейн лично прилетел в Берлин якобы для изучения организации немецких киностудий, но фактически для доработки картины в соответствии с требованиями. Премьера все-таки состоялась 29 апреля 1926 года в берлинском кинотеатре "Аполлон". Но Эйзенштейна на ней не было — он уехал из Германии за три дня до показа просто из-за нехватки средств.

Успех картины был оглушительным. Зрители вскакивали с мест и кричали, будто они сами были участниками восстания. Но самое забавное, что на премьере революционной картины присутствовал король Швеции Густав V. "В Берлине на просмотре "Потемкина" присутствовал шведский король и так хлопал — чуть себе руки не отбил. По этому поводу правая "Дойче альгемейне цейтунг" с отчаянием вздымала руки к небу: если уж король хлопает революционной картине — что делать нам? Разве пулю себе в лоб пустить?" — так описывал премьеру немецкий режиссер Ганс Рихтер в своей книге "Дада: исскуство и антиискусство".

Однако в большинстве европейских стран публичные показы "Потемкина" были запрещены. Фильм небезосновательно воспринимался как революционная пропаганда. При этом, конечно, после премьеры в Берлине Эйзенштейн стал одним из самых модных режиссеров в Европе. А сейчас все мировые киноведы и критики признают, что "Броненосец "Потемкин" — один из важнейших фильмов в истории.

Даниил Хмелевской